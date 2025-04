Moviola di Inter Bayern Monaco, rigore chiesto per il contatto su Thuram

A San Siro si è completata l’impresa dell’Inter che con un pareggio 2-2 tiene il risultato di vantaggio della partita d’andata ed elimina il Bayern Monaco dalla Champions League qualificandosi per le semifinali, in cui affronterà il Barcellona prima in Spagna e poi a Milano, nell’ordine opposto rispetto alla storica semifinale del 2010. La partita è stata abbastanza equilibrata e solo in poche occasioni i giocatori in campo si sono lasciati andare a proteste soprattutto per la gestione dei cartellini, con la moviola di Inter Bayern Monaco faremo luce sugli episodi che hanno scontentato calciatori e pubblico.

Pronostici Conference League/ Le quote e le previsioni sulle partite, ritorno quarti (oggi 17 aprile 2025)

Il primo episodio avviene al 19’ minuto quando Marcus Thuram finisce a terra nell’area di rigore tedesca per un tocco di Leon Goretzka sul suo piede, il presunto fallo avviene mentre i nerazzurri stanno spingendo sulla fascia sinistra con Federico Dimarco e l’attaccante francese sta entrando in area di rigore per ricevere il cross del compagno. Il direttore di gara Slavko Vincic vede bene il tocco ma decide di non fischiare niente in quanto il tedesco ha l’attenzione rivolta completamente sullo sviluppo dell’azione e sul pallone e il contatto con Thuram avviene in maniera involontaria.

Formazioni Fiorentina Celje/ Quote: viola ancora scoperti sugli esterni (Conference League, 17 aprile 2025)

Moviola di Inter Bayern Monaco, il presunto tocco di mano di Lautaro e la spinta di Stanisic al raccattapalle

Il secondo caso importante della moviola di Inter Bayern Monaco è poi il gol di Lautaro Martinez che arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Hakan Calhanoglu, dopo una serie di rimpalli il pallone arriva al capitano nerazzurro che anticipa il tentativo di rinvio di Joshua Kimmich e supera Jonas Urbig. I giocatori tedeschi protestano con l’arbitro per un presunto tocco con il bracco di Lautaro nel momento dello stop del pallone, l’arbitro e i suoi collaboratori però sembrano aver visto correttamente il tocco che avviene con il ginocchio, tanto che senza ausilio del Var convalidano la rete.

Video Real Madrid Arsenal (1-2)/ gol e highlights: Gunners in semifinale! (16 aprile 2025, Champions League)

L’ultimo episodio importante della partita arriva nei minuti di recupero al 95’ minuto, quando il rinvio di Yann Sommer si perde in un fallo laterale, il difensore croato Josip Stanisic vuole riprendere velocemente il gioco ma un raccattapalle nerazzurro glielo impedisce nascondendogli il pallone. Il giocatore del Bayern Monaco quindi reagisce e spinge a terra il ragazzino portando la panchina dell’Inter a reagire e ad andare a muso duro con il giocatore, Vincic e lo staff di Simone Inzaghi placano gli animi dei giocatori interisti accompagnandoli a risedersi in panchina.