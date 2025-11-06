Ecco la moviola di Inter Kairat Almaty con l'analisi degli episodi che non hanno convinto i giocatori nerazzurri

Moviola di Inter Kairat Almaty, il rigore cancellato grazie al Var

Nella giornata di ieri è arrivata a metà la League Phase di Champions League e tra le squadre di testa c’è anche un’italiana, i nerazzurri di Christian Chivu che hanno ottenuto la quarta vittoria in altrettante partite contro gli esordienti kazaki, in una partita però che si è rivelata più complicata del previsto. Non lo è stata però solo per i giocatori in campo ma anche e soprattutto per il direttore di gara, il portoghese Luis Godinho che ha dovuto far fronte ad alcuni episodi difficili che verranno analizzati in una moviola di Inter Kairat Almaty dove si cercherà di dare la giusta lettura.

Il primo episodio che deve essere preso sotto esame avviene al 15’ minuto quando Frattesi cade nell’area avversaria per un contatto molto dubbio con il difensore avversario Arad, i giocatori nerazzurri protestano ma la decisione dell’arbitro è corretta non essendo falloso il suo intervento. Al 19’ minuto poi c’è già il secondo episodio controverso quando l’arbitro assegna un rigore all’Inter per il fallo di Arad su Bisseck che però il Var annulla, la decisione non sembra corretta in primis per la dubbia possibilità d’intervento della tecnologia e poi perché il contatto tra i due c’è anche se leggero.

Moviola di Inter Kairat Almaty, il rosso mancante a Jorginho

Al 56’ minuto sul risultato di 1-1 poi avviene il terzo episodio dubbio della moviola di Inter Kairat Almaty, che se assegnato avrebbe potuto dare una svolta in maniera anticipata alla sfida, infatti l’attaccante portoghese dei kazaki Jorginho entra con la gamba alta e in maniera pericolosa su Bisseck, in un fallo che avrebbe meritato il cartellino giallo. L’ammonizione non è stata concessa dall’arbitro, sbagliando, e avrebbe portato all’espulsione del calciatore portoghese e alla superiorità numerica dei nerazzurri che avrebbero avuto quindi più possibilità di andare in vantaggio.

Anche al 69’ minuto ci sono timide proteste nerazzurre per un ulteriore calcio di rigore che però il direttore di gara decide di non fischiare, la dinamica dell’azione vede Dumfries cadere in area di rigore dopo una percussione senza palla per una leggera spinta da dietro del difensore Luis Mata. Anche in questo caso l’arbitro giudica l’intervento del difensore kazako troppo leggero per poter concedere il calcio di rigore e giustamente il Var non può intervenire per cambiare la decisione presa sul campo, non potendo giudicare l’intensità dell’intervento subito dall’olandese.