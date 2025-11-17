Ecco la moviola di Italia Norvegia con gli episodi che hanno portato alle proteste di Gattuso e dei calciatori in campo

Moviola di Italia Norvegia, gli episodi dubbi del primo tempo

Con la partita giocata ieri a San Siro si chiude il percorso della Nazionale nei gironi del torneo di Qualificazione al Mondiale 2026 con una sconfitta 1-4 che pesa poco sulle possibilità degli azzurri di qualificarsi alla competizione FIFA tramite il doppio turno degli spareggi. Il match infatti sarebbe dovuto finire con 9 gol di scarto per la squadra di casa, eventualità praticamente impossibile ma che sarebbe potuta essere aiutata se gli episodi della moviola di Italia Norvegia fossero stati fischiati a favore della squadra azzurra, evitando così anche le proteste di giocatori e CT.

Il primo episodio dubbio per cui tifosi e giocatori in campo mostrano delle timide proteste arriva all’inizio della sfida, al 3’ minuto quando Retegui viene colpito al volto dal braccio di Ajer nell’area di rigore norvegese, in maniera non fallosa secondo il direttore di gara che lascia quindi correre. Al 29’ minuto sul risultato di 1-0 Haaland rischia un giallo che avrebbe pesato sul resto della partita quando trattiene in maniera vistosa Frattesi lanciato verso una ripartenza,qui c’è sicuramente un errore dell’arbitro che avrebbe dovuto estrarre il cartellino invece di graziare il bomber del Manchester City.

Moviola di Italia Norvegia, le numerose altre proteste degli azzurri

Al minuto 38 c’è però l’episodio più controverso della moviola di Italia Norvegia, tanto da aver reso necessario l’intervento del Var, questa volta le proteste iniziano da Esposito che viene atterrato nell’area di rigore norvegese sempre dallo stesso Ajer, l’arbitro però considera l’intervento regolare e anche l’intervento della tecnologia gli da ragione. Al 44’ minuto Gattuso viene ammonito per le troppe proteste dopo che l’assistente assegna un calcio di punizione agli ospiti per una trattenuta reciproca tra Heggem e Retegui dove però quest’ultimo viene penalizzato.

Altre proteste però si verificano anche al 72’ minuto quando Haaland colpisce in area di rigore Mancini con una sbracciata, per l’arbitro si tratta di un intervento fortuito e per questo non punisce l’attaccante norvegese nonostante le proteste dei giocatori azzurri e della panchina. Il risultato al termine dei 90 minuti però è bugiardo visto che gli ultimi gol della Norvegia sono arrivati al termine della gara quando il risultato era già stato definito e quando una vittoria o una sconfitta non avrebbero cambiato niente per quanto riguarda i prossimi spareggi che l’Italia dovrà affrontare.