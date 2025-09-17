La moviola di Juventus Borussia deve analizzare due episodi in area di rigore, un penalty evidente non assegnato ai bianconeri e quello dato ai tedeschi

Moviola di Juventus Borussia, il rigore non dato ai bianconeri

Ancora polemiche nella partita dei bianconeri dopo quelle nate per il presunto fallo di Thuram nel derby d’Italia precedente al gol vittoria di Adzic, questa volta però sono i tifosi juventini a recriminare con l’arbitro, il francese François Letexier, per un rigore non assegnato e per un altro dubbio dato agli avversari. La moviola di Juventus Borussia cercherà di analizzare i due episodi e le altre decisioni che non hanno convinto il tifo bianconero per spiegare le scelte prese dal direttore di gara ed evidenziare eventuali errori commessi nel corso della gara.

Il primo episodio si verifica al 34’ minuto quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kelly colpisci di testa trovando l’opposizione del difensore avversario, il pallone arriva poi a David che da pochi passi tira addosso al portiere ma in posizione di fuorigioco, sembrerebbe tutto regolare se non fosse che l’opposizione di Anton è stata fatta con un braccio molto alto e staccato dal corpo. Il tocco con il braccio è quindi irregolare e sarebbe dovuto essere punito dall’arbitro francese che però nella mischia in area è possibile non avesse la visuale libera, l’errore maggiore è però la mancata revisione richiesta dal Var e la segnalazione del fallo.

Moviola di Juventus Borussia, i dubbi sul fallo di Kelly

Il secondo episodio della moviola di Juventus Borussia che è degno di essere analizzato è invece il rigore assegnato ai tedeschi per il tocco di mano di Kelly sul tentativo di murare il tiro di Guirassy servito da Brandt davanti al portiere dopo un contropiede nato dalla palla persa di Thuram. Il difensore inglese colpisce in maniera evidente il pallone con il braccio ma è da valutare se la posizione dell’arto è congrua con il movimento del corpo in caduta nel tentativo di opposizione, secondo arbitro e Var no e quindi il rigore viene assegnato ma per molti altri si trattava di un tentativo di appoggio.

Il resto della gara però è stato molto equilibrato e corretto con interventi fallosi ma mai esagerati o cattivi per cui è stato necessario mettere mano in maniera importante ai cartellini, spesso infatti l’arbitro si è limitato a ammonizioni verbali o ha lasciato correre il gioco senza neanche fischiare il fallo. I tifosi juventini possono comunque appellarsi al rigore evidente non assegnato ma i problemi avuti durante la gara sono da riscontrare in alcune scelte tattiche da parte di Tudor che ha deciso nel primo tempo di lasciare il gioco ai tedeschi e di tenere David lontano dalla porta.