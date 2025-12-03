La moviola di Juventus Udinese cercherà di spiegare le motivazioni dietro la decisione di annullare il gol a David

Moviola di Juventus Udinese, i gol annullati nel primo tempo

Ieri sera hanno avuto il via gli ottavi di finale di Coppa Italia con una partita che ha creato diverse polemiche per il suo arbitraggio, ad ottenere il passaggio ai quarti è stata la squadra di Luciano Spalletti che ha battuto i friulani per 2-0, nonostante diversi gol annullati da una parte e dall’altra. Proprio questi hanno creato diversi dubbi al termine della sfida e proteste nel momento della decisione, motivo per cui con questa moviola di Juventus Udinese si cercherà di dare un senso alle scelte prese dal direttore di gara, Francesco Fourneau e dalla sala Var.

Diretta Atalanta Genoa/ Streaming video tv: Palladino sfida De Rossi (Coppa Italia, 3 dicembre 2025)

Al 30’ minuto si verifica il primo episodio importante della gara quando il gol in pallonetto di Ezhibue viene annullato dal Var per una posizione di fuorigioco dello stesso esterno nigeriano sul lancio in profondità di Lovric, decisione corretta presa dall’assistente ma che non mette d’accordo i giocatori friulani. Pochi minuti dopo, al minuto 33, però si verifica la scelta più controversa del match quando David viene servito da Miretti e mette a segno il suo secondo gol di giornata portando la Juventus sul 2-0, in quel momento però interviene il Var che annulla l’azione per fuorigioco.

Video Barcellona Atletico Madrid (3-1)/ Gol e highlights: tris blaugrana (2 dicembre 2025)

Moviola di Juventus Udinese, la spiegazione della decisione del Var

La moviola di Juventus Udinese deve spiegare quanto accaduto visto che dalle immagini sembra evidente che l’attaccante canadese sia tenuto in gioco da Bertola, posizionato al centro dell’area, nonostante questo però il Var sembrerebbe aver considerato come ultimo uomo il suo compagno Palma, che renderebbe così il gol da annullare. Le opzioni a cui affidarsi sono due, la prima che in Sala Var ci sia stata una grossa svista e si sia sbagliato a considerare quale fosse l’ultimo difensore della squadra friulana, la seconda che dalle immagini a disposizione a Lissone sia evidente che l’ex difensore dello Spezia non sia quello più arretrato.

Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Quote: Lobotka e McTominay (Coppa Italia, oggi 3 dicembre 2025)

Le proteste per l’annullamento di questo gol arrivano a fine partite e anche le spiegazioni da parte del direttore di gara non convincono giocatori in campo e addetti ai lavori che si dividono tra quelli che credono nel clamoroso errore e quelli che danno il beneficio del dubbio alle immagini viste dai varisti. I gol annullati però non terminano al 33’ minuto visto che anche in pieno recupero la Juventus si è vista togliere un ennesimo gol da parte del Var per la posizione di fuorigioco di Joao Mario autore dell’assist che aveva messo in rete il belga Openda.