Moviola di Juventus Verona, il gol annullato a McKennie

Nella serata di ieri si è giocato il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A che ha visto la vittoria della Juventus per 2-0 contro l’Hellas Verona che ha portato i bianconeri a -6 dal primo posto, a differenza della scorsa giornata questo turno non ha visto molti episodi controversi nonostante questo però nella partita di ieri tifosi neutrali e quelli veronesi hanno provato a iniziare una polemica. Facciamo quindi la moviola di Juventus Verona per cercare di capire se gli episodi che per qualcuno sono dubbi siano stati gestiti nella maniera corretta o avrebbero potuto avere una diversa interpretazione da parte dell’arbitro.

Il primo episodio è quello sul gol di McKennie poi annullato al 36’ minuto, il centrocampista americano trova il vantaggio per la Juventus con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Yildiz, la rete viene immediatamente annullata per via di una evidente carica di Kelly su Montipò che impedisce al portiere dell’Hellas Verona di poter intervenire. Dopo un breve consulto con il Var la decisione di Marchetti viene confermata senza proteste da parte dei giocatori bianconeri né dei tifosi.

Moviola di Juventus Verona, gol annullato a Suslov e due possibili rigori

Il secondo episodio degno di nota per la moviola di Juventus Verona è sempre un gol annullato ma questa volta per la squadra veneta, la rete viene segnata da Suslov con un gran tiro di controbalzo dal limite che però dopo l’intervento del Var viene annullato per un fuorigioco di partenza di Faraoni. L’esterno infatti si trovava oltre la linea dei difensori al momento del cross che ha portato al tiro di Suslov e nonostante Di Gregorio sia intervenuto sul pallone non c’è un cambio di APP (Attacking Possession Phase) e di conseguenza la posizione irregolare di Faraoni fa parte dell’azione del gol.

Gli ultimi episodi riguardano due rigori richiesti ma non assegnati, il primo in favore del Verona intorno al 6’ minuto di gioco e il secondo in favore della Juventus all’83’ minuto, il primo episodio vede coinvolti Gatti e Livramento con il difensore che contendendosi il pallone con l’attaccante lo colpisce con una sbracciata, il colpo viene considerato come un semplice contrasto di gioco e quindi non fischiato dall’arbitro e impedendo al Var di intervenire, il contatto inoltre sembrerebbe essere avvenuto al di fuori dell’area di rigore. Il secondo episodio è più dubbio e vedrebbe Ghilardi colpire il pallone con il braccio sul tiro di Locatelli, l’arbitro non fischia e anche il check del Var conferma la decisione in quanto il contatto è avvenuto tra il pallone e la zona tra braccio e petto, non punibile per regolamento.