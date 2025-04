Moviola di Lazio Roma, proteste biancoceleste per il fallo di Paredes

Nella serata di ieri allo Stadio Olimpico è andato in scena il derby della capitale tra Lazio e Roma che si è concluso con un pareggio 1-1 che accontenta entrambe le formazioni sia per la classifica che per la non sconfitta in una gara così importante, la partita è conosciuta per essere molto sentita e spesso al centro di polemiche dei tifosi o di risse e scontri tra i giocatori in campo. Proprio su questo si concentra la moviola di Lazio Roma con tifosi e giocatori biancocelesti che non sono stati contenti di alcune scelte fatte dal direttore di gara Simone Sozza sull’assegnazione dei cartellini.

Il primo episodio avviene a partita appena iniziata, al 5’ minuto, con Leandro Paredes che colpisce al volto Mattia Zaccagni con la palla e lo sviluppo del gioco lontani, per Sozza è fallo ma il cartellino che viene esposto al centrocampista argentino è solo il giallo, mentre giocatori tifosi biancocelesti chiedevano il rosso. Il direttore di gara grazia il campione del mondo probabilmente perché la sfida era appena iniziata e si trattava del primo fallo che il giocatore compiva, comunque Paredes ha rischiato molto perché un contatto non di gioco, perché a palla lontana, e soprattutto al volto varrebbe il cartellino rosso.

Moviola di Lazio Roma, Saelemaekers rischia il rosso

Il secondo episodio della moviola di Lazio Roma avviene intorno al 48’ minuto quando dopo il gol del vantaggio biancoceleste, dalla difesa giallorossa parte un lancio che raggiunge Alexis Saelemaekers che contrastato da Adam Marusic finisce a terra, scatta quindi una piccola rissa tra il belga, il montenegrino e Samuel Gigot. Il contatto tra il terzino della Lazio e l’esterno della Roma nell’elevazione è fortuito e quindi non punibile, a rischiare di più è l’ex Milan che da terra colpisce con un pugno la coscia del difensore francese, il Var ha valutato il comportamento come non condotta violenta e non ha richiamato Sozza all’On Field Review ma Saelemaekers ha rischiato molto.

Il pubblico giallorosso invece protesta in una occasione, quella del gol del vantaggio di Alessio Romagnoli, la posizione del difensore ex Milan non è discutibile ed è regolare, il giocatore è infatti tenuto in gioco da Bryan Cristante, più dubbi rimangono sul contatto tra Lorenzo Pellegrini e Fisayo Dele-Bashiru che per qualcuno è falloso. Come spiegato anche dagli opinionisti arbitrali il contatto tra l’italiano e il nigeriano è troppo leggero per poter portare ad un fischio da parte di Sozza e quindi giusto convalidare il gol. Nel complesso comunque la sfida è stata gestita bene dall’arbitro che nei momenti corretti ha estratto i cartellini, 6 a fine partite, e altrimenti ha cercato la comunicazione con i giocatori.