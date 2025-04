Moviola di Lazio Torino, il rigore chiesto dai biancocelesti

Nella serata di ieri si è conclusa la trentesima giornata di Serie A con la gara dello Stadio Olimpico tra Lazio e Torino conclusa con un pareggio per 1-1, è stata una partita equilibrata come hanno sottolineato gli stessi allenatori sbloccata da alcuni episodi e che nonostante le polemiche ha soddisfatto entrambe le squadre che hanno preferito un pareggio che serve a poco in classifica piuttosto che una sconfitta. Ha comunque senso fare la moviola di Lazio Torino in quanto i tifosi e i giocatori biancocelesti non sono stati contenti per alcune scelte fatte dal direttore di gara Davide Massa che avrebbero cambiato l’esito finale.

Il primo episodio degno di nota è il rigore richiesto dalla Lazio al 68’ minuto sul risultato di 1-0 per i padroni di casa quando il difensore cileno Guillermo Maripan colpisce con il braccio in caduta il pallone crossato da Nicolò Rovella, l’arbitro non fischia e anzi ammonisce Mato Guendouzi per le troppe proteste, il francese era diffidato e quindi salterà la prossima trasferta. Massa non fischia il calcio di rigore in quanto il braccio di Maripan pur essendo largo e staccato dal corpo è coerente con il suo movimento essendo infatti d’appoggio per la scivolata del difensore.

Moviola di Lazio Torino, la gestione della gara e dei cartellini

La moviola di Lazio Torino non ha poi altri episodi eclatanti su cui concentrarsi ma deve andare a porre la lente d’ingrandimento sulla gestione dei cartellini da parte del direttore di gara che in alcune occasioni ha graziato alcuni giocatori mentre in altre è stato forse fin troppo severo. Il primo esempio è il già citato cartellino giallo a Guendouzi, non sappiamo cosa il francese abbia detto a Massa ma per la gestione della partita fino a quel momento era evitabile, sicuramente sbaglia a non estrarre i cartellini gialli per Vlasic, Casadei e Biraghi per tre falli commessi al 20’ minuto su Gigot, al 42’ minuto su Romagnoli e al 76’ minuto su Isaksen.

A fine partita Massa ha estratto sette cartellini gialli, un numero elevato per i nuovi standard di arbitraggio che siamo abituati a vedere nelle competizioni europee o nel campionato inglese, sintomo di come la partita non sia stata per tutti i 90 minuti salda nelle mani del direttore di gara che più volte ha dovuto ricorrere alla sanzione disciplinare. Secondo gli opinionisti arbitrali Gianpaolo Calvarese e Luca Marelli la gestione della gara nel complesso è rivedibile mentre molto buona è stata la decisione presa sull’episodio del rigore che però non va data per scontata visto che avrebbe cambiato e non poco la partita.