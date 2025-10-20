La moviola di Milan Fiorentina analizza i due episodi che hanno portato alle proteste viola, soprattutto il rigore concesso negli ultimi minuti

Moviola di Milan Fiorentina, il primo tempo della sfida

Il ritorno in campo della Serie A ha portato diversi risultati inaspettati nelle sfide più interessanti di giornata e tra questi c’è sicuramente la vittoria dei rossoneri contro i viola nonostante le numerose assenze causate dalla pausa nazionali che hanno portato Allegri a stravolgere la formazione in campo. La partita però necessita una moviola di Milan Fiorentina per un episodio molto dubbio che ha deciso il risultato finale e per cui tutti i membri della squadra toscana si sono ritrovati a protestare alla fine dei 90 minuti, dopo l’ennesima sconfitta.

La gara è stata arbitrata da Livio Marinelli che nel complesso ha offerto una prestazione tutt’altro che positiva per colpa di decisioni non troppo coerenti durante tutta la sfida e per il troppo intervento del Var nei momenti clou della sfida per correggere la decisione errata del direttore di gara. Le proteste iniziano al 35’ minuto ma questa volta dal lato rossonero per un intervento di Pablo Mari su Leao in area di rigore sul cross di Bartesaghi, per Marinelli però è un semplice scontro di gioco e decide quindi di lasciar correre, al 47’ minuto invece sbaglia quando il Milan è lanciato in campo aperto ma non viene dato il vantaggio per un fallo di mano precedente di Nicolussi Caviglia.

Moviola di Milan Fiorentina, il rigore tra Gimenez e Parisi

Al 60’ minuto c’è il primo episodio importante della moviola di Milan Fiorentina con le proteste degli ospiti per il negato rientro in campo di Ranieri, dopo la gomitata al volto subita da Gimenez, nell’azione del gol del pareggio di Leao, nonostante fosse già stato medicato e fosse pronto a rientrare sul rettangolo di gioco l’arbitro giustamente non può consentirlo perché sta ancora sanguinando. All’81’ minuto poi c’è l’episodio decisivo della sfida, quello che ha più fatto arrabbiare i giocatori e tifosi viola, ovvero il rigore concesso ai rossoneri per un leggerissimo contatto tra Parisi e Gimenez in area di rigore.

L’attaccante messicano cade in area di rigore e protesta per un penalty quando dopo un tiro contrastato dal difensore viola è più veloce e torna in possesso del pallone, a quel punto il terzino per evitare un’altra occasione da gol lo trattiene leggermente con una mano sul volto, portandolo così a cadere per terra. Inizialmente il direttore di gara lascia correre ma richiamato dal Var all’On Field Review fischia il penalty che porta il vantaggio rossonero, gli errori in questo caso sono due, il primo è l’intervento del Var su una decisione da prendere sul campo, il secondo è il fallo visto che la trattenuta è molto lieve e il colpo al volto non è falloso.