La moviola di Milan Napoli deve analizzare diversi episodi, in particolare numerosi calci di rigore richiesti nei 90 minuti

Moviola di Milan Napoli, la corretta decisione sul primo penalty chiesto dai partenopei

Ieri sera si è giocato il big match di giornata tra le due capoliste della Serie A che ha visto a San Siro, nel giorno del ritorno della Curva Sud, il trionfo di Allegri contro Conte e l’aggancio dei rossoneri agli azzurri al primo posto in classifica, fino a questo momento conquistato sempre con vittorie. La partita però necessita di una moviola di Milan Napoli per numerosi episodi che hanno creato diverse polemiche sia tra una tifoseria che con l’altra e che anche diversi esperti ed ex arbitri non sempre sono stati gestiti nel migliore dei modi dall’arbitro designato Daniele Chiffi.

Video Modena Pescara (2-1)/ Gol e highlights: in rimonta con Gliozzi e Sersanti! (Serie B, 28 settembre 2025)

Il primo rigore che porta alle proteste partenopee si verifica al 20’ minuto sul risultato di 1-0 per i rossoneri per un contatto in area di rigore tra Anguissa e Modric che però viene giudicato dal direttore di gara come un semplice contrasto di gioco, nonostante le numerose proteste della squadra ospite. Come hanno anche confermato diversi esperti la decisione però è corretta in quanto il centrocampista croato nel momento in cui interviene sul camerunense toglie la gamba sinistra facendo perdere l’appoggio dell’avversario ma riuscendo a non farlo in modo falloso.

Video Albinoleffe Novara (3-2)/ Gol e highlights: i seriani rimontano 3 gol! (Serie C, 28 settembre 2025)

Moviola di Milan Napoli, l’errore di Chiffi sul rigore mancante

Il secondo rigore richiesto dagli azzurri da analizzare nella moviola di Milan Napoli è quello che sarebbe stato causato dall’intervento di Tomori su McTominay, il difensore inglese entra in scivolata con l’intenzione di prendere un pallone scodellato in area ma non vede l’anticipo dello scozzese che nonostante il tentativo di ritirare la gamba viene colpito. Il contatto c’è ed è falloso nonostante sia leggero, questo perché l’intervento è nettamente in ritardo e nonostante l’intenzione fosse stata quella di prendere il pallone è stato colpito solo il giocatore avversario.

Video Casarano Salernitana (2-2)/ Gol e highlights: Quirini salva i suoi al 95'! (Serie C, 28 settembre 2025)

Infine giusto il fischio sul calcio di rigore assegnato ai partenopei anche se è servito l’aiuto del Var per il corretto cartellino visto che Chiffi aveva applicato la depenalizzazione dell’intervento ma non aveva considerato che si trattasse di una chiara occasione da gol in favore degli azzurri. Anche il Milan però chiede un rigore al 73’ minuto per l’intervento considerato falloso di McTominay sull’autore del primo gol Saelemaekers che però il direttore di gara in maniera corretta valuta come un semplice contrasto di gioco o comunque come non falloso.