La moviola di Napoli Qarabag si sofferma sui pochi episodi dubbi della partita

Moviola di Napoli Qarabag, le prime proteste degli azzurri

Dopo una sconfitta e un pareggio la squadra di Antonio Conte è tornata alla vittoria in Champions League nella sfida casalinga contro gli azeri, squadra che fino a questo punto era stata la grande sorpresa della competizione riuscendo a fermare squadre importanti come il Benfica e il Chelsea. La partita non ha regalato troppe emozioni ma comunque merita di avere la moviola di Napoli Qarabag nella quale verranno analizzati gli episodi che hanno visto protestare i calciatori azzurri o quelli avversari perché poco concordi con le decisioni dell’arbitro.

Ad aprire le proteste è proprio il club partenopeo quando che al 25’ minuto chiede un calcio di rigore per l’intervento di Matheus Silva sullo scozzese McTominay che finisce a terra, l’arbitro Simon Marciniak è ben positizionalto e non considera falloso l’intervento del brasiliano non concedendo il rigore. Al 43’ minuto arriva il primo cartellino giallo della sfida per cui però i tifosi azzurri protestano chiedendo l’espulsione, il giocatore protagonista dell’intervento è Medina che arriva in netto ritardo su Lang, l’azione dell’olandese però non è pericolosa e l’intervento non è cattivo.

Moviola di Napoli Qarabag, il rigore per i partenopei

Un episodio della gara degno di nota, pur non rientrando nella moviola di Napoli Qarabag, arriva al 51’ minuto quando lo stesso Medina viene colpito in pieno volto da un pallone calciato da McTominay finendo a terra, scatta la preoccupazione dei giocatori in campo e dei tifosi sugli spalti ma fortunatamente dopo poco il calciatore si rialza tra gli applausi di tutto il pubblico. Al 54’ minuto poi arriva l’occasione per gli azzurri per chiudere definitivamente la gara quando Di Lorenzo viene ostacolato in maniera irregolare da Jankovic sul lancio di Buongiorno e cade in area.

Marciniak fischia il calcio di rigore ma il Var decide di intervenire per verificare il punto dell’intervento, il fallo da parte del giocatore avversario infatti arriva al limite dell’area di rigore e il capitano del Napoli prima di cadere per terra compie ancora alcuni passi, mettendo così il dubbio tra penalty e punizione. Alla fine anche la tecnologia conferma che la posizione del tocco del calciatore del Qarabag su Di Lorenzo avviene nel limite interno dell’area e quindi il rigore è confermato, anche se Hojlund non riesce a realizzarlo e se lo fa parare da Kochalski.