La moviola di Polissya Fiorentina deve soffermarsi sul cartellino rosso assegnato a Moise Kean per condotta violenta

Moviola di Polissya Fiorentina, il gol trasformato in autogol

Nella serata di ieri sono andate in scena le partite di andata del quarto turno di qualificazione della Conference League che vede la partecipazione di tutte le squadre, anche quelle dei campionati più importanti, motivo per cui a scendere in campo è stata anche la squadra di Stefano Pioli che ha ottenuto una grande vittoria 0-3 in trasferta.

La moviola di Polissya Fiorentina non ha molti episodi tra cui analizzare visto il grande dominio dei viola ma ne ha visto uno molto importante che potrebbe influenzare l’esito della partita di ritorno o di quelle successive, coinvolgendo uno dei calciatori più importanti.

l giocatore protagonista della partita, nel bene e nel male, è stato sicuramente Moise Kean che anche in questa stagione si è presentato in grande forma e voglioso di ripetere e migliorare l’annata passata che lo ha visto lottare per il titolo di capocannoniere della Serie A e per raggiungere la finale di Conference League.

L’ex Juventus si rende già protagonista all’8’ minuto quando conclude violentemente verso la porta avversaria e trova la rete del vantaggio, il pallone però prima di entrare colpisce un legno per poi rimbalzare sulla schiena di Kudryk, il portiere avversario, portando così la UEFA ad assegnare la rete come autogol.

Moviola di Polissya Fiorentina, l’espulsione di Moise Kean

L’episodio della moviola di Polissya Fiorentina che però potrebbe cambiare il prossimo futuro dei viola arriva al 44’ minuto sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti, su un lancio verso l’attacco Moise Kean viene disturbato dal difensore avversario Sarapiyy che per impedirgli di prendere il pallone lo tira per i capelli.

L’attaccante italiano riesce a ricevere il passaggio e a scaricare la palla sull’esterno ma nel girarsi colpisce violentemente, e in maniera volontaria, il giocatore avversario con una gomitata che quando viene rivista al Var non può che essere punita con il cartellino rosso.

La decisione del direttore di gara, l’azero Aliyar Aghayev è corretta vista la reazione del giocatore della Fiorentina e l’attacco aggressivo nei confronti dell’avversario che però avrebbe meritato almeno un cartellino giallo e non solo un richiamo verbale da parte dell’arbitro.

Oltre all’espulsione di Kean sono stati estratti solo altri due cartellini, entrambi gialli, uno per Gosens al 39’ minuto quando entra in netto ritardo su un avversario e uno al 57’ minuto per il terzino del Polissya, Korniychuk che entra in modo scomposto sull’avversario lanciato verso l’attacco.