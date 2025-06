Moviola di Portogallo Spagna, il gol annullato a Nuno Mendes

Nella serata di ieri si è giocata la finale di Nations League tra la nazionale rossoverde guidata da Roberto Martinez e le furie rosse campioni d’Europa, in un derby della penisola iberica, che ha visto la vittoria di Cristiano Ronaldo e i suoi compagni con il risultato di 5-3 ai calci di rigore dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. La gara è stata abbastanza equilibrata nei tempi regolamentari, come sottolinea anche il risultato, con però un dominio nel gioco lasciato agli uomini di de la Fuente, sono però degni di nota alcuni episodi che rendono utile fare la moviola di Portogallo Spagna.

Il primo episodio si verifica all’inizio della ripresa, al 49’ minuto quando su un pallone perfetto di Pedro Neto, Nuno Mendes riesce ad insaccare la rete del pareggio 2-2 che però viene annullata per la posizione irregolare dell’esterno del Chelsea, il giocatore infatti è partito con qualche secondo d’anticipo ricevendo così il pallone in una posizione irregolare evidente. Tutto da rifare quindi per i lusitani che però al 61’ minuto riescono ad acciuffare il pareggio con l’eterno Cristiano Ronaldo che dopo aver segnato nella semifinale con la Germania trova la rete anche in questa finale.

Moviola di Portogallo Spagna, la rissa nei supplementari

All’88’ minuto però il capitano dei rossoverdi è costretto ad uscire dal campo per un infortunio ma è costretto a rientrare sul secondo episodio della moviola di Portogallo Spagna che avviene al 100’ minuto quando gli animi si scaldano e rischia di scoppiare una rissa in campo tra le due squadre. I battibecchi vengono velocemente sedati con l’aiuto di tutti i compagni ma il direttore di gara, lo svizzero Sandro Scharer, è costretto ad estrarre il cartellino giallo per i due giocatori che più di tutti hanno esagerato con le proteste nei suoi confronti, Nuno Mendes e Alex Baena.

I supplementari si concludono con un nulla di fatto e ai calci di rigore a spuntarla sono i lusitani che realizzano tutti i 5 i loro tentativi, per le furie rosse invece è decisivo il rigore sbagliato dal loro capitano Alvaro Morata che si fa ipnotizzare da Diogo Costa. Dopo il quinto e ultimo rigore realizzato da Ruben Neves, Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime in panchina per essere riuscito ad alzare il suo terzo trofeo con la nazionale, che come l’Europeo 2016 è arrivato senza la sua presenza in campo per un infortunio, ora il campione portoghese dovrà rimettersi in forma per continuare la scelta della sua nuova squadra.