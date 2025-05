Moviola di PSG Arsenal, gol del pareggio annullato agli inglesi

Ieri sera è stata decisa la seconda finalista di Champions League che sfiderà l’Inter il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il risultato ha visto la squadra parigina vincere 2-1 contro i gunners di Londra in una sfida dominata a tratti da entrambe le formazioni ma che alla fine ha premiato la squadra più compatta e pronta per questi palcoscenici. Qualche discussione però c’è stata a fine partita e per questo ha senso fare la moviola di PSG Arsenal analizzando ciò che gli inglesi non hanno gradito della gestione della partita dell’arbitro Felix Zwayer.

Al 10’ minuto leggere proteste per il PSG e Kvaratskhelia che finisce a terra in area di rigore per un braccio largo di Timber mentre cercava di passare in mezzo a due difensori inglesi, l’arbitro fa segno al georgiano di alzarsi e non concede niente. Al 47’ minuto primo intervento del Var che deve lavorare per verificare la posizione di Mikel Merino, autore del momentaneo gol del pareggio, la posizione di partenza sul calcio di punizione di Rice è molto al limite ma alla fine viene giudicata irregolare e quindi il risultato rimane in favore dei francesi per il gol di Fabian Ruiz.

Moviola di PSG Arsenal, chiesti due rigori da entrambe le squadre

Gli episodi importanti della moviola di PSG Arsenal però si verificano nella ripresa quando prima i giocatori inglesi e poi quelli francesi richiedono un calcio di rigore poi non fischiato sugli sviluppi della stessa azione, i gunners si lamentano con Zwayer per un tocco di Joao Neves sul piede di Merino nel momento del tiro dello spagnolo, il contatto però è minimo e viene giudicato non punibile dal direttore di gara impedendo anche l’intervento del Var. Mentre gli inglesi si lamentano prosegue l’azione arrivando al tiro di Hakimi che secondo i giocatori francesi viene fermato da Lewis-Skelly con le mani, check del Var che però nega il tocco falloso con la mano.

Vitinha sbaglia un tiro dagli undici metri che avrebbe mandato sul 2-0 il PSG che però poco dopo raddoppia con Hakimi, il terzino marocchino nel finale della partita, dopo il gol di Saka che accorcia le distanze, rischia il secondo giallo con un intervento molto brutto su Martinelli che si stava dirigendo verso la porta. Con l’espulsione Hakimi avrebbe saltato la finale contro l’Inter, sfida che per lui ha una doppia importanza, visto il suo passato in nerazzurro nella stagione 2020/2021 sotto la guida di Antonio Conte, con cui ha vinto il diciannovesimo scudetto della storia nerazzurra.