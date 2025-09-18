Gli episodi da analizzare nella moviola di PSG Atalanta sono il gol annullato a Barcola e il rigore concesso per il fallo di Musah

Moviola di PSG Atalanta, il gol annullato ai campioni d’Europa

L’avventura in Champions League dei campioni d’Europa in carica è iniziata in un modo molto simile a come era finita nella stagione passata, ovvero con una vittoria netta contro una squadra italiana nella quale è sembrata evidente la superiorità dei francesi e il motivo per cui sono arrivati alla fine anche del Mondiale per Club. La partita però nonostante il risultato netto ha avuto episodi da analizzare in una moviola di PSG Atalanta con i tifosi atalantini che possono tirare un sospiro di sollievo sul gol annullato per fuorigioco e invece protestano per il rigore concesso ai parigini.

La sfida è chiusa in meno di 5 minuti con il gol di Marquinhos al 3’ minuto di gioco lasciato da solo nell’area atalantina dopo la pressione avanzata della squadra di Luis Enrique, al 22’ minuto però rischia di prendere già una direzione netta quando Barcola si trova da solo davanti a Carnesecchi e segna il gol del 2-0. La rete dell’esterno francese però non viene convalidata per una posizione di fuorigioco netta del giovanissimo Mayulu, la mossa inaspettata di Luis Enrique vista l’assenza per infortunio sia di Dembélé che di Doué, autore dell’assist per l’ex Olympique Lyonnais.

Moviola di PSG Atalanta, il rigore concesso dal Var

L’episodio della moviola di PSG Atalanta a cui i tifosi bergamaschi si appellano è invece quello del rigore concesso dall’arbitro svizzero Sandro Scharer per il fallo di Musah su Marquinhos che sugli sviluppi di un calcio d’angolo pesta il piede del brasiliano impedendogli di poter andare ad intervenire sul pallone. Il pestone in un primo momento non viene visto dal direttore di gara per via della mischia creatasi ma il Var non si fa sfuggire l’intervento irregolare e dopo la On Field Review di Scharer il penalty viene concesso e poi sbagliato da Barcola per la parata di Carnesecchi.

Al 71’ minuto poi ci sono le proteste dei giocatori del PSG per il gioco fermato dall’arbitro in seguito all’invasione di campo di un tifoso inseguito da uno steward, Scharer è però obbligato a fermare l’azione anche se Kvaratskhelia era appena stato lanciato in campo aperto dal suo compagno Hakimi. Le decisioni dell’arbitro nel complesso sono state corrette e hanno sempre seguito lo stesso metro di giudizio, condizione fondamentale per una gara equilibrata e non influenzata dalla prestazione del direttore di gara ma decisa solo dalle prestazioni degli uomini in campo.