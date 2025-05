Moviola di Real Betis Chelsea, il rigore non assegnato ai blues

Ieri sera è stato assegnato il secondo trofeo europeo per la stagione 2024/2025, la Conference League che ha visto partita tra i blues di Londra e i biancoverdi di Siviglia vinta per 1-4 dagli inglesi in una sfida divisa tra i due tempi con il dominio spagnolo nel primo e la rimonta della squadra di Enzo Maresca nella seconda parte. Nonosbtante il risultato non solblevi nessun dubbio sul possibile esito finale, è utile fare la moviola di Real Betis Chelsea per analizzare due episodi che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara e che hanno generato qualche protesta da parte dei giocatori in campo.

Il primo episodio da mettere sotto la lente d’ingrandimento è il rigore che i giocatori del Chelsea hanno richiesto sul risultato di 1-0 per il brutto intervento di Adrian su Nicola Jackson, al 56’ minuto infatti sul cross di James il portiere spagnolo esce con un po’ di ritardo e sembra colpire con i pugni in pieno volto l’attaccante senegalese. Nonostante le proteste e il check del Var, l’arbitro Irfan Peljto non assegna il penalty, il contatto tra i due è evidente ma il portiere del Betis per una frazione di secondo riesce ad intervenire prima sul pallone, rendendo così impossibile fischiare il fallo.

Moviola di Real Betis Chelsea, fallo di mano dubbio in area inglese

Il secondo episodio della moviola di Real Betis Chelsea invece sarebbe stato a favore degli spagnoli e vede un altro calcio di rigore non assegnato, sul risultato di 3-1 per i blues il pallone viene messo in area da Isco verso Ruibal, nel difendere il pallone sembra esserci un tocco di mano da parte di Reece James. I giocatori spagnoli chiedono il penalty e l’intervento del Var per l’occasione che li potrebbe portare ad un solo gol di distanza, la decisione del direttore di gara però viene considerata giusta visto che non c’è bisogno neanche del check e il rigore non viene assegnato.

All’88’ minuto poi la partita rischia di prendere una brutta piega quando Antony interviene in ritardo su Enzo Fernandez, il centrocampista argentino ha una reazione esagerata per il colpo preso, almeno secondo il brasiliano, che a muso duro va testa a testa con l’avversario. Il giocatore del Chelsea non ci sta e risponde a tono all’esterno del Betis scatenando così una piccola rissa che però viene velocemente sedata dai compagni dell’argentino e dal direttore di gara che però non estrae i cartellini, in tutta la gara infatti sono stati poche le ammonizioni visto che l’arbitro ha preferito dialogare con i giocatori.