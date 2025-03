Moviola di Real Madrid Atletico Madrid, la spinta su Rodrygo

Facciamo un piccolo excursus sulla moviola di Real Madrid Atletico Madrid. Nella serata di ieri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League che hanno visto le squadre inglesi dare spettacolo con grandi vittorie fuori casa mentre le altre sfide sono state più equilibrate con il risultato in bilico fino all’ultimo minuto. Dal punto di vista arbitrale sono state tutte partite generalmente corrette e ben dirette ma nonostante questo i tifosi blancos hanno qualcosa da recriminare all’arbitro su alcune scelte, la moviola di Real Madrid Atletico Madrid si limita quindi a due episodi in cui i giocatori di Ancelotti hanno richiesto il fischio di un calcio di rigore.

Il primo episodio si riscontra ad inizio partita, al 6’ minuto, poco dopo il gol del vantaggio di Rodrygo, quando lo stesso brasiliano entra in area dopo aver superato i difensori colchoneros e viene trattenuto e poi spinto da Javi Galan finendo per terra. Il brasiliano protesta ma l’arbitro, il francese Clément Tourpin, conferma la sua decisione di non concedere il rigore, il Var non interviene e non potrebbe visto che l’intensità della spinta deve essere giudicata dal campo, la decisione del direttore di gara sembra comunque corretta in quanto nonostante la trattenuta ci sia la spinta non è sembrata essere troppo vigorosa.

Moviola di Real Madrid Atletico Madrid, la trattenuta su Rudiger

La moviola di Real Madrid Atletico Madrid si sposta poi sul secondo calcio di rigore chiesto dai blancos quando erano già sul 2-1 per una trattenuta di Le Normand su Rudiger al 74’ minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo terminato con il colpo di testa alto di Asencio, il difensore spagnolo e quello tedesco erano già stati richiamati dall’arbitro prima della battuta del calcio d’angolo per alcuni spintoni e strattoni che però non si sono fermati. Fortunatamente per la squadra di Ancelotti il difensore tedesco non era il destinatario del pallone e non è finito per terra altrimenti il calcio di rigore probabilmente sarebbe stato giustamente fischiato.

La direzione di Tourpin alla fine è stata all’altezza dell’importanza della partita e della sua alta considerazione come arbitro che negli anni lo ha portato a dirigere gare importanti come la finale di Euro 2020, vinta ai rigori dall’Italia, e la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 2022, ma anche ad essere chiamato dall’Arabia Saudita per arbitrare 2023 la finale della Coppa del Presidente. Come richiesto dagli standard della Champions League Tourpin è intervenuto poco e ha lasciato giocare molto le squadre nonostante i contatti tra i giocatori e ha preferito ai cartellini il dialogo.