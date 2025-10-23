La moviola di Real Madrid Juventus analizza i rigori chiesti dai blancos e la possibile espulsione di Brahim Diaz

Moviola di Real Madrid Juventus, le proteste blancos sui rigori

Altra serata amara per le italiane in Champions League visto che alla sconfitta del Napoli si aggiunge anche quella dei bianconeri al Santiago Bernabeu contro i blancos arrivata dopo un dominio spagnolo per gran parte della sfida e la decisione della squadra di Tudor di aspettare e provare a colpire in contropiede. Il risultato finale è quello giusto dopo le cose viste in campo ma nonostante questo i tifosi juventini così come quelli spagnoli recriminano per alcune decisioni prese dall’arbitro sloveno Slavko Vincic per cui sarà necessario fare una moviola di Real Madrid Juventus.

Probabili formazioni Rapid Vienna Fiorentina/ Quote: Kean fuori (Conference League, oggi 23 ottobre 2025)

Le prime proteste arrivano dai padroni di casa che al 39’ minuto chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo di Kelly su Brahim Diaz, il trequartista marocchino infatti entra in area con il pallone e finisce a terra per un colpo subito al volto dalla mano di Kelly nel tentativo di prendere posizione e conquistare il possesso di palla. Per l’arbitro però il colpo non è falloso, in maniera simile al contatto tra Thuram e Bonny in Juventus Inter, e non concede il penalty, il Var poi non può intervenire trattandosi di un contrasto di gioco di cui solo il direttore di gara può giudicare l’intensità.

Probabili formazioni Steaua Bucarest Bologna/ Quote: Dallinga titolare (Europa League, oggi 23 ottobre 2025)

Moviola di Real Madrid Juventus, il rosso mancante a Brahim Diaz

Al 53’ minuto arriva il secondo episodio della moviola di Real Madrid Juventus per cui i tifosi spagnoli non sono d’accordo e chiedono un altro calcio di rigore, giustamente non assegnato dall’arbitro, sul tiro di Bellingham dal limite dell’area infatti si oppone Gatti che devia la direzione del pallone che finisce successivamente tra il petto e il braccio di Thuram. I giocatori spagnoli chiedono il fallo di mano ma giustamente il direttore di gara lascia correre come farà anche al 60’ minuto sul brutto fallo di Brahim Diaz su Thuram per cui estrae solamente un cartellino giallo quando avrebbe potuto espellere l’ex Milan.

Video Bayern Bruges (4-0)/ Gol e highlights: due assist per Laimer! (Champions League 22 ottobre 2025)

È questo infatti l’episodio per cui i bianconeri sono usciti meno soddisfatti della gestione dell’arbitro, e forse uno dei pochi che possono essere considerati errori, il contatto tra il francese e il marocchino infatti vede quest’ultimo intervenire con un piede a martello sopra la caviglia del centrocampista in maniera pericolosa e quindi potenzialmente valevole del cartellino rosso. Richiesta che viene poi fatta anche dagli spagnoli per il doppio giallo scaturito dalla trattenuta di Conceiçao su Vinicius lanciato a rete, il classico fallo tattico per cui però il portoghese è stato graziato.