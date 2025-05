Moviola di Roma Milan, l’espulsione di Gimenez

Con l’ultima partita sono matematicamente finite le possibilità per i rossoneri di partecipare ad una competizione europea il prossimo anno, visto che nella trentasettesima giornata hanno perso 3-1 in casa dei giallorossi della capitale, il risultato è stato netto e mai in discussione, dopo il vantaggio di Joao Felix, con la squadra di Claudio Ranieri che ha gestito l’incontro.

La partita poi era stata resa difficile dall’espulsione per gli ospiti, uno dei pochi episodi importanti per la moviola di Roma Milan che proprio sui cartellini si concentrerà, visto che anche il tecnico portoghese ha dovuto lasciare il campo in anticipo.

Il primo dei due cartellini rossi per il Milan però arriva per un giocatore in campo, Santiago Gimenez che al 21’ minuto viene cacciato dall’arbitro Marco Piccinini dopo una revisione da parte del Var, infatti il messicano dopo un calcio d’angolo ha colpito Mancini con una gomitata al petto, non vista dal direttore di gara ma richiamata dal Var. L’espulsione è giusta ma i tifosi rossoneri protestano in quanto l’episodio che ha visto protagonista il loro numero 7 è lo stesso che si è visto nella finale di Coppa Italia, con la gomitata di Beukema su Gabbia che però non è stata sanzionata né dall’arbitro né dal Var.

Moviola di Roma Milan, il rosso per Conceiçao

Al termine della partita il secondo episodio degno di nota della moviola di Roma Milan ovvero il cartellino rosso dato a Sergio Conceiçao, il tecnico portoghese infatti per gran parte della partita si è trovato in disaccordo con le decisioni del direttore di gara e le ha contestate con proteste ripetute. All’ennesima volta in cui il tecnico rossonero si rivolgeva a Piccinini criticando la sua scelta, al tecnico è stato mostrato il cartellino rosso ed è stato invitato ad accomodarsi negli spogliatoi, il nervosismo evidente di Conceiçao probabilmente deriva dalla consapevolezza di essere alla fine del suo percorso in rossonero.

Infine la gara è stata gestita in maniera corretta dal direttore di gara e di tutta la squadra degli arbitri, compreso il Var, non troppi cartellini mostrati soprattutto nei primi minuti di gioco ma giusti quelli assegnati a Mancini, Cristante, Celik e Tomori per interventi socrretti e quello a Jimenez per le troppe proteste. Unica macchia è il mancato cartellino giallo a Jovic per una evidente spinta su Mancini che dopo le proteste va testa a testa con Pavlovic che simula anche un colpo da parte del difensore giallorosso, bravo l’arbitro a non farsi ingannare dal serbo.