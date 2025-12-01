La moviola di Roma Napoli vede al centro le proteste giallorosse per il fallo prima del gol di Neres

Moviola di Roma Napoli, i pochi fischi di Massa

Nel big match della tredicesima giornata tra partenopei e giallorossi ad avere la meglio è stato Antonio Conte che con una partita attenta, soprattutto in fase difensiva, e riuscendo a concedere poche occasioni agli uomini di Gian Piero Gasperini ha portato a casa una sfida che lo riporta in cima alla classifica. Come al solito però al termine del match è scoppiata una polemica che rende necessaria la moviola di Roma Napoli che vede come protagonista assoluta l’azione del gol di David Neres ma che comprende in generale la conduzione generale di Davide Massa.

Diretta Sassuolo Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: lotta ai piani alti (1 dicembre 2025)

All’inizio della sfida infatti il direttore di gara decide di fischiare il meno possibile i vari contatti anche alcuni che avrebbero meritato il cartellino giallo come quello al 2’ minuto tra Ndicka e Hojlund, con il difensore ivoriano che entra in netto ritardo o quello al minuto 55 di Buongiorno su Baldanzi. L’arbitro vuole spezzare il gioco il meno possibile e cercare di utilizzare un metro più europeo ma alla fine questa scelta gli si ritorce contro visto che tantissimi giocatori iniziano ad intervenire in maniera sempre più aggressiva obbligando Massa a ricorrere ai cartellini per non perdere di mano la sfida.

Video Atalanta Fiorentina (2-0)/ Gol e highlights: prima rete in Serie A di Kossounou! (30 novembre)

Moviola di Roma Napoli, le proteste giallorosse per il fallo

Andiamo ora però ad analizzare l’episodio principe della moviola di Roma Napoli, ovvero il gol di David Neres che secondo le proteste di giocatori, staff e tifosi giallorossi sarebbe arrivato dopo un fallo di Beukema su Manu Koné non fischiato dall’arbitro e non richiamato dal Var. L’azione di contropiede che porta al gol infatti parte dal recupero del pallone dell’olandese sul centrocampista francese con un intervento nel quale entra in contatto sia con il pallone che con il piede del giocatore giallorosso, il primo tocco però è sulla sfera motivo per cui il successivo intervento falloso si deve considerare solo come scontro di gioco e non è quindi punibile.

Video Trapani Monopoli (1-1)/ Gol e highlights: Fall risponde a Fischnaller! (Serie C, 30 novembre 2025)

Sei minuti dopo il gol del Napoli, al 41’ minuto, la Roma protesta per un ipotetico calcio di rigore per una trattenuta in area di rigore da parte di Rrahmani su Pellegrini, l’arbitro non vede nessun intervento falloso e allo stesso modo il Var che infatti non richiama, in quanto entrambi i giocatori si trattengono. La gara ha visto quindi un arbitraggio molto altalenante e soprattutto ha visto il rischio di uscire dal controllo del direttore di gara, situazione che invece alla fine è stato bravo ad evitare anche se per farlo ha dovuto mettere spesso mano ai cartellini per i punire i calciatori.