Moviola di Tottenham Manchester United, l’arbitraggio del primo tempo

Il primo dei tre trofei europei è stato assegnato nella serata di ieri con la sfida inglese che ha visto coinvolti i red devils di Ruben Amorim e gli spurs di Ange Postecoglu, ad avere la meglio è stata la squadra londinese che ha vinto per 1-0, con soli 3 tiri in tutti i 90 minuti, stabilendo così il record della vincitrice dell’Europa League con il peggior posizionamento in classifica della storia. La partita non ha regalato molte emozioni né avuto grandi episodi ma comunque è stata caratterizzata da un arbitraggio non all’altezza da parte del tedesco Felix Zwayer e per questo verrà fatta la moviola di Tottenham Manchester United.

La gara inizia con una direzione di arbitraggio ben definita da parte del tedesco che decide di tenere i cartellini in tasca il più possibile, anche nei casi in cui il fallo lo avrebbe richiesto, sono due infatti gli interventi di giocatori dei red devils che avrebbero richiesto l’ammonizione, il primo è il fallo tattico di Casemiro al 24’ minuto per fermare la ripartenza di Solanke, il secondo la ginocchiata di Mazraoui sulla coscia di Bissouma. La partita inizia a diventare troppo fallosa e quindi al 34’ minuto è costretto ad ammonire il primo giocatore, Diallo, che trattiene in modo vistoso Udogie in ripartenza.

Moviola di Tottenham Manchester United, pioggia di cartellini nella seconda frazione

Durante la ripresa sono pochi i casi che possono rientrare nella moviola di Tottenham Manchester United, anche per l’atteggiamento rinunciatario degli spurs che vogliono tenere il risultato fermo, sicuramente cambia il metro di giudizio adottato da Zwayer che inizia ad assegnare molti più cartellini per i falli compiuti dai giocatori di entrambe le squadre, anche quelli meno gravi. Il direttore di gara inoltre rischia di perdere totalmente la presa sui giocatori quando in più occasioni Maguire e Romero arrivano faccia a faccia per i falli dell’inglese e le parole che gli rivolge l’argentino.

Unica protesta da parte dei red devils è per un fallo al 77’ minuti di Pedro Porro su Shaw che ritengono essere un calcio di rigore, il contatto è fuori area e quindi giusto non concedere il penalty ma l’errore dell’arbitro è non vedere neanche il fallo, per una netta entrata in ritardo, e concedere la rimessa dal fondo per il Tottenham. Lievi lamentele anche al 96’ minuto quando sul cross di Diogo Dalot si forma una mischia in area dalla quale esce Casemiro con il pallone che poi finisce a terra per un contrasto, l’arbitro giustamente lascia proseguire e non assegna il fallo.