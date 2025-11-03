La moviola di Verona Inter è l'unica che ha senso di essere fatta in questa giornata di Serie A per un rosso richiesto e un rigore mancante

Moviola di Verona Inter, il rosso richiesto per Bisseck

Dopo alcune giornate che hanno visto una direzione arbitrale molto discussa, nelle partite che si sono giocate questo weekend le polemiche sono state quasi assenti sia per via della bravura dei direttori di gara che per la fortuna di non essersi imbattuti in episodi dubbi o con più di una interpretazione. Un’unica partita però ha lasciato qualche dubbio nei tifosi di entrambe le squadre rendendo comunque utile fare una moviola di Verona Inter che vada a spiegare due decisioni arbitrali che avrebbero potuto impattare notevolmente sulla partita e magari cambiarne anche il risultato finale.

Il primo episodio in ordine cronologico arriva al 66’ minuto quando l’Inter perde un pallone in uscita all’altezza della linea di centrocampo su cui si avventano Giovane e Bisseck, il tedesco però è in ritardo e con la sua scivolata stende l’attaccante brasiliano ricevendo un cartellino giallo. Per i tifosi gialloblù e i giocatori in campo però il fallo meriterebbe un cartellino rosso come ultimo uomo, ma la decisione di Doveri è giusta in quanto non si sono presentati tutti i 4 parametri per la Dogso, mancano infatti quello della direzione dell’azione verso la porta avversaria e quello della posizione dei difendenti, visto che Sucic avrebbe potuto recuperare e andare a chiudere l’avanzata del brasiliano.

Moviola di Verona Inter, il rigore chiesto da Esposito

Il secondo episodio della moviola di Verona Inter invece colpisce i nerazzurri e vede i giocatori in campo e i tifosi richiedere un calcio di rigore nei minuti di recupero quando Esposito riceve il pallone in area di rigore e nell’andare verso la porta viene trattenuto da uno dei difensori gialloblù. La mano di quest’ultimo però è solamente appoggiata e la forza della trattenuta non sembra tale per giustificare la caduta dell’attaccante e il rigore, la decisione è quindi giusta e anche se considerata sbagliata il Var non può intervenire in quanto decisione di campo.

Dopo il pareggio del Verona poi l’arbitro e i giocatori in campo devono sedare un momento di tensione tra Kolarov e Acerbi e l’attaccante nigeriano Gift Orban che per esultare prende il pallone dall’area tecnica nerazzurra e lo scaraventa in aria in maniera provocatoria, i due della panchina dell’Inter vengono però fermati e l’episodio si chiude con le scuse da parte di Paolo Zanetti. Nel complesso però la partita è stata corretta e con una corretta gestione da parte dell’arbitro che non ha necessità di estrarre troppi cartellini ma cerca di mantenere sempre il dialogo con i calciatori.