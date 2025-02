MOVIOLA MILAN INTER: DUE GOL ANNULLATI

Il derby Milan Inter è ricco di occasioni, ma anche di episodi da moviola, del resto solo nella prima frazione di gioco sono stati annullati due gol. Il primo è arrivato al 6′ ed era stato firmato da Dimarco. Barella ha cercato Lautaro Martinez, il cui taglio gli ha permesso di servire il terzino, che non ha potuto far altro che segnare a porta vuota, ma l’attaccante nerazzurro partiva da una posizione di fuorigioco, motivo per il quale la rete è stata annullata correttamente. L’altro gol annullato vede protagonista sempre Lautaro Martinez, ma in questo caso non in veste di assistman, perché è stato lui a siglare la rete.

Anche stavolta Barella lo ha cercato, ma stavolta era lui in posizione di fuorigioco. La differenza rispetto all’occasione precedente è al 33′ che è stato lui a battere Maignan, ma anche in questa occasione la scelta dell’arbitro si è rivelata corretta. Due minuti dopo c’è stato un check del Var per un presunto tocco di mano, che in realtà non c’è stato: Lautaro reclamava un rigore per un possibile tocco di Pavlovic, che in realtà non c’è mai stato.

MOVIOLA MILAN INTER: GLI EPISODI DEL PRIMO TEMPO

La partita era già cominciata con un episodio, quello del tocco di mani di Lautaro che è stato fischiato dall’arbitro, il quale però non ha ammonito. Invece, si è rivelato generoso il fischio al 16′, quando ha individuato un tocco di mano di Thuram, visto che aveva il braccio attaccato al corpo. Al 24′ Leao è stato lanciato da Abraham ed è andato in contatto con Pavard, entrato in scivolata, ma il tocco è stato sulla palla, quindi il fallo non c’era, ma comunque l’azione era da fermare in primis per il fuorigioco di partenza del calciatore portoghese, come effettivamente è accaduto.

La moviola Milan Inter mostra come potesse proseguire l’azione del 32′, quando Calhanoglu è caduto dopo un lieve contatto con Musah. Regolare il gol di Reijnders, perché l’intervento di Abraham su Calhanoglu è stato regolare, poi l’assist di Theo Hernandez con il tiro di Leao parato da Sommer: a tenere in gioco il calciatore portoghese è stato De Vrij.