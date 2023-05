Moyra e Don, genitori di Carolyn Smith/ “Hanno venduto casa e mi hanno seguita a Londra”

Moyra e Don, chi sono i genitori di Carolyn Smith

Carolyn Smith sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 30 maggio, di Oggi è un altro giorno. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle è nata in Scozia, nel 1960, da Moyra Coulter Kennedy Smith e Donald McKillop Smith. A 18 anni Carolyn ha deciso di mollare lavoro e studio per dedicarsi alla danza: “I miei genitori mi hanno seguita a Londra, hanno venduto casa, hanno venduto le due aziende che avevano. Mia madre ha trovato un’occupazione a Clarence House, dove vive la Regina Madre”, ha raccontato a FanPage. E ha aggiunto: “Mia madre era molto brava nel suo lavoro, c’era una gerarchia e lei è arrivata a curare la parte della residenza dove alloggiava la famiglia reale, dove dormivano. Quindi, con il tempo, ha conosciuto i vari membri della famiglia”. A Londra, invece, il padre Don ha trovato lavoro come autista per trasportare oggetti di valore per una delle più grandi catene di negozi e gioiellerie.

Carolyn Smith: la morte della madre Moyra

Moyra Coulter Kennedy ha lavorato a Clarence House fino al 2002 anno in cui la regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon (moglie di Giorgio VI e madre della regina Elisabetta II), è morta all’età di 102 anni. La madre di Carolyn Smith è morta nel 2008: “Volai a Londra quando i medici dissero a mio padre che mia mamma non sarebbe arrivata al giorno dopo. E quella notte in ospedale fu la più bella della mia vita: abbiamo fatto pace, abbiamo parlato per otto ore consecutive, ci siamo dette tutto. Verso le tre del mattino arrivò una guardia in reparto perché ci sentiva ridere come due matte. Così chiamò un medico, un ragazzo giovane, e quando mamma lo vide entrare gli disse: “Fammi morire adesso, con il sorriso”. Ho compreso che la positività è fondamentale anche quando tutto sembra nero”, ha confessato Carolyn a FQ Magazine.

