Mozilla Firefox CPU/ Dopo 5 anni arriva il fix: cosa era successo?

Mozilla Firefox e il bug della CPU dovrebbe essere risolto. Prima di approfondire, occorre fare un passo indietro. Il problema di Microsoft dura da ben cinque anni. Per chi non lo sapesse, il problema causava un uso spropositato dell’unità centrale di elaborazione con il browser.

Il team del colosso di Satya Nadella sarebbe riuscito a trovare una soluzione definitiva – dopo ben cinque anni – che arriverà negli utenti con sistema operativo Windows 7 e 8.1 (anche se agli utenti non servirà). Sicuramente il tempo trascorso è stato piuttosto lungo.

Mozilla Firefox CPU: cos’è successo?

Il problema di Mozilla Firefox con la CPU, è un bug nato cinque anni fa. La causa era estremamente dannosa per i device, visto che la memoria era in sovraccarico durante l’uso del browser.

Visto che non c’erano motivi basati su delle solide basi, la società di Redmond sembrerebbe non aver dato troppo peso al problema, spostando le priorità in altro. È anche vero, che tutto si baserebbe sul poco utilizzo di questo browser, la cui paura sarebbe quella di far la stessa fine di Internet Explorer.

Secondo i dati estrapolati dalla società di analisi, StatCounter, Mozilla Firefox viene usato dal 2,93% degli utenti a livello mondiale, rispetto al 70% che invece preferirebbero Microsoft Edge e Google Chrome.

Probabilmente, il colosso di Redmond avrebbe spostato il focus del “fix del browser“, anche per convincere indirettamente, gli utenti a passare al browser Edge.

Ma qual è stato il problema che causava il bug di Mozilla Firefox con la CPU elevata? C’era a quanto pare, un conflitto con Windows Defender, il programma antivirus di Microsoft.

Il programmatore del browser ha dichiarato:

“Secondo Microsoft, il fix verrà distribuito a tutti gli utenti impacchettato indipendentemente dagli aggiornamenti del sistema operativo. Verranno incluso anche gli utenti di Windows 7 e 8.1, anche se queste piattaforme non avrebbero dovuto avere il problema di prestazioni con Firefox. Solo gli utenti che rifiuteranno gli aggiornamenti non otterranno la correzione.”











