Mozione sfiducia Bonafede, diretta voto Senato/ IV rischia crisi Governo: gli scenari

«Non ci sarà nessun problema, la mozione di sfiducia contro il Ministro Alfonso Bonafede verrà respinta a larga maggioranza»: secondo il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà non ci saranno alcune sorprese stamane al Senato, eppure gli ultimi giorni del “caso Bonafede” hanno rappresentato una seria minaccia alla tenuta del Governo Conte. Con il voto in diretta video streaming dalle ore 9.30 a Palazzo Madama la maggioranza giallorossa si gioca una fetta importante del suo immediato futuro parlamentare, alla vigilia della di certo difficile discussione su Decreto Rilancio, Dpcm e soprattutto Mes-Recovery Fund: per tutta la giornata di ieri i “cori” dentro il Governo erano sostanzialmente due. Pd, M5s e LeU che quasi all’unisono hanno ripetuto che la sfiducia al Guardasigilli – per il vasto caso scarcerazioni boss-accuse Di Matteo sulla vicenda Dap – se votata da Italia Viva porterebbe dritti alla crisi di Governo.

«Se passa una mozione di sfiducia a Bonafede si apre una vera crisi, non c’è dubbio. Non si può pensare che con il ministro della Giustizia, capo del principale partito in Parlamento, la cosa si risolve con una pacca sulla spalla» apre Delrio (Pd), che fa seguito a Vito Crimi, leader M5s «Sono convinto che la maggioranza voterà compatta. Il ministro della Giustizia è il capodelegazione di M5S al governo ed è un ministro importante, se qualcuno nella maggioranza vota la sfiducia ovviamente è una sfiducia al governo, questo è evidente a tutti, ma sono convinto che non ci saranno sorprese». Zingaretti non teme sgambetti da Renzi ma è proprio la “seconda voce” di Italia Viva ad aver tenuto sul filo di lana l’intero Governo: «Ascolteremo Bonafede. E’ evidente che noi abbiamo posizioni diverse, il giustizialismo non fa parte della nostra cultura politica. Nel mio gruppo ci sono spinte a sostenere la mozione della Bonino. Ci stiamo confrontando e domani ascolteremo il ministro e valuteremo» ha spiegato Teresa Bellanova.

SFIDUCIA AL SENATO: NUMERI E SCENARI IN AULA

In serata si è tenuto il vertice a Palazzo Chigi tra il Premier Giuseppe Conte e la renzianissima Maria Elena Boschi, sul tavolo un ripensamento sul tema prescrizione e lo sblocco finalmente di quel “piano shock fiscale” per gli investimenti da lanciare nei prossimi mesi come fonte primaria di ricostruzione del Paese. La situazione al Senato è del resto piuttosto complessa: si dovranno votare una doppia mozione di sfiducia contro il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La prima, con esito quasi scontato, è quella presentata dal Centrodestra compatto (Lega-FdI-Forza Italia) che vedrà però i numeri della maggioranza di Governo, salvo sorprese, respingere in toto l’intenzione di sfiduciare il Guardasigilli. È la seconda mozione a preoccupare però Palazzo Chigi: Emma Bonino, con il supporto bipartisan di Richetti (Azione) e Schifani (Forza Italia) ne ha presentata una seconda di stampo “garantista” sempre sul tema boss mafiosi-caso Di Matteo.

Tutto resta in mano ai 17 voti dei senatori di Italia Viva: se infatti i renziani dovessero votare a favore della sfiducia al capodelegazione M5s allora per il Governo saranno guai. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, con i 17 senatori renziani, arriverebbero a toccare quota 157, mentre la maggioranza orfana di Iv si fermerebbe a quota 144: la maggioranza, dal punto di vista numerico, può contare di norma su 96 senatori M5s, 35 del Pd, 17 di Iv, 5 di Leu, 2 del Maie e normalmente 6 del gruppo delle Autonomie, anche se Casini non ha sciolto la riserva sulla scelta da prendere. «È solo l’ennesimo escamotage renziano per alzare l’asticella e avere i riflettori puntati», fanno sapere dalla maggioranza in serata con fonte anonima all’Agi. Se però questo rischio non si pone davvero, allora il vertice con la Boschi a P.Chigi a che “pro” sarebbe stato convocato in fretta e furia dal Presidente del Consiglio?

PERCHÈ VENGONO CHIESTE LE DIMISSIONI DI BONAFEDE

«Nonostante non sia brava nei giochi di palazzo, non sono una marziana e quindi capisco cosa bolle in pentola ma non mi interessa. Ritengo piuttosto che il punto sia che il ministro Bonafede non è all’altezza di una giustizia giusta per tutti e che la sua gestione della giustizia già malata rischi di portarci alla giustizia comatosa», ha spiegato ieri mattina a La7 Emma Bonino, firmataria della seconda mozione di sfiducia contro il Guardasigilli M5s. Ma perché si è arrivati fino a questa mozione? I motivi sono sostanzialmente due: «La mozione di sfiducia per Bonafede è stata depositata in Senato, con le firme di tutto il centrodestra, perché il ministro ha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore così delicato, come quello delle carceri», ha spiegato Salvini nel lanciare la mozione del Centrodestra, «Non sta a me – ha aggiunto il leader della Lega – ricordare le rivolte nelle carceri, con morti e feriti, la scarcerazione, siamo arrivati a più di 400, fra mafiosi, assassini, delinquenti usciti dalle carceri nell’inattività, quantomeno, del ministero della Giustizia».

In secondo luogo, la posizione di Bonafede si è fatta ancora più in bilico dopo le dimissioni di ben uomini chiave del Ministero nell’ultimo mese oltre alle accuse molto forti fatte dal pm Nino Di Matteo fatte a Non è l’Arena di Giletti ormai tre settimane fa: il neo membro Csm ha rivelato che nel 2018 il Ministro Bonafede prima gli offrì il ruolo di nuovo responsabile Dap (gestione delle carceri, tra i ruoli più prestigiosi per la magistratura) poi però, 48 ore dopo, a seguito di presunte lamentele da parte di diversi boss mafiosi, l’offerta venne ritirata con proposta su altro incarico. Il caso ha assunto enorme rilevanza politica, in aggiunta al tema – non correlato direttamente – delle diverse scarcerazioni di boss mafiosi avvenute nelle scorse settimane. Rispondendo a question time la scorsa settimana Bonafede ha ribadito la propria innocenza su tutta la linea: «La trasparenza e la verità rappresentano sempre i migliori antidoti per dibattiti contaminati dalla menzogna e dalla malafede».





