Mozzarella di bufala “allunga la vita”/ Tutto merito delle sirtuine, le proteine “anti invecchiamento”

Sono tante le qualità della mozzarella di bufala, una delle tante prelibatezza che l’Italia può vantare nel mondo. Ha un potenziale salutistico che, come scrive Gambero Rosso, non è da sottovalutare, ed è uno dei più ricchi dal punto di vista qualitativo con un giusto contenuto di grassi, minerali e proteine, addirittura superiore a quello del latte vaccino. Ma non finisce qui, perchè: «Oltre a essere altamente nutrizionale, il latte bufalino presenta anche una serie di molecole funzionali che gli conferiscono un alto potere nutraceutico», così come spiegato da Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II di Napoli nonchè presidente del Comitato scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Il latte bufalino contiene quelle che vengono anche definite le proteine della longevità, leggasi le sirtuine. Si tratta di proteine che vengono prodotte dal nostro organismo in maniera fisiologica e che possono svolgere diverse funzioni, in particolare una che è tanto cara ai più, ovvero, rallentare l’invecchiamento cellulare, che non è poco. Inoltre hanno la capacità di intervenire sul metabolismo.

MOZZARELLA DI BUFALA: LE ENORMI QUALITA’ DELLE SIRTUINE

Sono in grado di regolare degli importanti processi biologici come la proliferazione cellulare, ma anche difendono dalle infiammazioni e riparano il DNA, quindi delle qualità a dir poco pregevoli. Le sirtuine, ricorda ancora Gambero Rosso, hanno attirato l’interesse di ricercatori di tutto il mondo in questi ultimi, e soprattutto per le loro capacità a contrasto dell’invecchiamento, e anche delle malattie eurodegenerative come l’Alzheimer, il Parkinson e la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Infine il latte e la mozzarella di bufala ha un effetto benefico contro obesità, l’ipertensione e l’osteoporosi, nonché ha un potenziale a basso allergene. E’ quindi ricco di grassi buoni come gli acidi omega-3, ma anche proteine e minerali, e contiene meno colesterolo rispetto al latte vaccino, ed è più facilmente digeribile soprattutto da parte di chi è intollerante al lattosio.

MOZZARELLA DI BUFALA: “HA ANCHE UNA VALENZA CULTURALE”

Ed oltre a tutte queste qualità nutrienti e salutari, la mozzarella ha anche un valore culturale, così come precisato sempre da Matteo Lorito: “La mozzarella di bufala ha raggiunto ormai una diffusione e un’identità tali per cui deve essere tutelata, protetta e valorizzata. Oggi parliamo di intelligenza artificiale applicata alla tutela di questo prodotto di grande qualità anche grazie alla connessione scientifica importante tra il Consorzio e i ricercatori dell’università che rappresento”, le parole rilasciate in occasione di una conferenza stampa che si è tenuta qualche giorno fa al Ministero dell’Agricoltura, inerente il progetto di Intelligenza artificiale contro l’italian sounding, promossa dal Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop.

Insomma, un prodotto, la mozzarella di bufala Dop campana, che non può che essere apprezzato, fortunatamente ne abbiamo a quantità pressochè infinite in Italia, ma occhio sempre alla qualità e che abbia tutti i marchi che ne attestino l’effettiva provenienza.











