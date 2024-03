Mozzarella Lidl ritirata dal ministero della salute/ “Sulla confezione la data di scadenza sbagliata”

Attraverso il proprio portale web dedicato ai prodotti ritirati, il ministero della salute ha comunicato un avviso per rischio microbiologico riguardante la mozzarella a marchio Lidl, venduti nei supermercati della stessa insegna. Nel dettaglio, come si legge anche sul sito online di Repubblica nonché su Fanpage, il prodotto è stato ritirato in quanto riporterebbe sulla confezione una data di scadenza sbagliata. La mozzarella in questione è quella commercializzata in confezioni singole da 125 grammi ciascuna, e precisamente il lotto numero LN4050C a marchio Merivio, con denominazione di vendita “Mozzarella 125g Merivio Ita”.

IT 03 144 E è invece il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore, e viene comunicato che il lotto è stato prodotto per Lidl da Granarolo Spa, con sede nello stabilimento in via San Giovanni Bosco, 37/39, 20865, Usmate Velate (MB). Il ritiro dagli scaffali è scattato dopo che, a seguito dei controlli delle autorità sanitarie è emerso che sulla confezione la data di scadenza è errata: semplicemente, invece di esserci scritto 2024, vengono riportati altri anni. “Il prodotto – si legge nel motivo del richiamo – riporta le seguenti date di scadenza errate, 15/03/2023 e 15/03/2025; la scadenza corretta è 15/03/2024”.

MOZZARELLA LIDL RITIRATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE: COSA SUCCEDE SE SI MANGIA UNA MOZZARELLA SCADUTA

Si tratta quindi di una mozzarella che in teoria sarebbe mangiabile, visto che trattasi solamente di un errore di stampa, ma a scopo precauzionale le autorità sanitarie consigliano, a chi eventualmente avesse acquistato la mozzarella, di non consumare il formaggio, e di restituirlo al supermercato che provvederà poi alla sostituzione senza alcun problema, così come da prassi.

Non è questo il caso, ma fra i rischi più comuni legati al consumare una mozzarella scaduta vi è quello della listeriosi, una malattia che viene causata dal batterio Listeria monocytogenes e che solitamente causa dei sintomi che sono molto simili a quelli di una un’influenza gastrointestinale.

