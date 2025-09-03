La Malfa piange la fine del “salotto buono”, ma il risiko bancario va avanti. Mps ha stretto l’abbraccio a Mediobanca e i mercati dicono sì

La Borsa non si è attardata neppure per un classico minuto di silenzio di fronte alla lunghissima intervista “funebre” rilasciata ieri mattina sulla Stampa da Giorgio La Malfa, ultimo epigono e corrucciato cantore della Mediobanca di Enrico Cuccia e Vincenzo Maranghi. Il mercato ha preso invece totalmente sul serio il rilancio dell’Ops sulla banca milanese, deciso l’altra sera dal Cda di Mps, presieduto da Nicola Maione.

Mps rilancia su Mediobanca: aggiunti 730 milioni cash/ Da Ops all’Opas: cosa succede con azioni e adesioni

Da ieri l’offerta è diventata “d’acquisto e di scambio” grazie all’aggiunta di 0,9 euro per cassa alla proposta originaria di concambio di 2,533 azioni Mps per ogni azione Mediobanca. Ed è stata letta come segnale (atteso) di determinazione finale anche la scelta di rifissare al 51% la soglia di accettazione per le azioni depositate all’offerta.

SPY BANCHE/ Mps all'ultimo miglio dell'offerta Mediobanca

Il pugno di Rocca Salimbeni sembra in ogni caso stringersi attorno a Mediobanca. Ieri è stata superata la soglia – più che psicologica – del 30% delle adesioni, al termine di una giornata di contrattazioni chiaramente leggibile. Entrambi i titoli si sono allineati nell’assestamento (-3,01% il Monte e -2,85% Mediobanca), ma è su questo binario che si è inserito in misura sostanziale il rilancio: riportando per l’intera sessione e fino alla chiusura “a premio” l’offerta del Monte. Ed è parsa significativa di per sé la specifica dinamica al ribasso del titolo Mediobanca.

SPY BANCHE/ La Borsa premia i conti Mps (contro l'ultima difesa di Mediobanca)

Il mercato, dunque, non sembra credere a colpi di scena, a battaglie finali per il controllo della banca d’affari fondata da Cuccia nel 1946. Viceversa non è escluso che le vendite di ieri – e più ancora la spinta a ulteriori vendite – siano giunte da investitori che avevano preso posizione alla vigilia dell’assemblea-verità dello scorso 21 agosto, quando il 35% dei soci Mediobanca si era espresso a favore della proposta difensiva di fusione con Banca Generali. Ma – com’è ancora alle cronache – la maggioranza dell’assemblea non ha sostenuto l’estremo tentativo dell’amministratore delegato Alberto Nagel.

Il 42% del capitale intervenuto – imperniato sui gruppi Caltagirone e Delfin – ha fermato il management di Piazzetta Cuccia, obbligandolo ora ad attendere l’esito dell’offerta, rilanciata ieri sul piano finanziario e supportata dal business plan concepito dal Ceo di Mps, Luigi Lovaglio.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI