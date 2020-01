Mr Bean L’ultima catastrofe/ Cast e trama del film con Rowan Atkinson (27 gennaio)

Il pomeriggio di Italia 1 di lunedì 27 gennaio vede in programmazione alle ore 15:55 il film comico Mr Bean L’ultima catastrofe. Si tratta del primo sequel di carattere cinematografico, relativo alla più nota serie televisiva Mr Bean, il personaggio comico interpretato in maniera superba dal Rowan Atkinson. Il film, uscito nel 1997, è una produzione in collaborazione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America e vede sotto l’ottima regia di Mel Smith un cast di attori che rendono davvero irresistibile il film, facendo divertire in modo unico gli appassionati di questo genere. Oltre al protagonista Rowan Atkinson che veste i panni del combina guai Mr Bean, meritano menzione anche altri attori quali Peter MacNicol, Burt Reynolds, Andrew Lawrence, Pamela Reed e Harris Yulin, solo per citarne alcuni. La sceneggiatura è stata curata dall’attore protagonista insieme a Richard Curtis e Robin Driscoll mentre le musiche sono di Howard Goodall.

Mr Bean L’ultima catastrofe, la trama

La trama racconta le disavventure di Mr Bean, impiegato scansafatiche della National Gallery di Londra; il vicepresidente vorrebbe licenziarlo ma gode della protezione del presidente per cui il primo gli affida un incarico molto importante: deve recarsi a Los Angeles per adempiere un compito che potrebbe fare bene solo un critico d’arte: ritirare il celebre ritratto di Whistler “La Madre” che il museo londinese ha pagato ben 50 milioni di dollari. Come è ovvio aspettarsi Mr Bean dà vita ad una serie interminabili di disastri, sia all’interno dell’aereo sia successivamente dando luogo ad un lungo inseguimento da parte della polizia. Subito dopo viene ospitato dal direttore del museo di Los Angeles, che lo crede un importante critico d’arte, creando altri guai e innescando una crisi matrimoniale; mentre ammira il quadro da portare a Londra, lo rovina starnutendoci sopra ma alla fine, come sempre, saprà rimediare a suo modo, nello stile tipico di Mr Bean.

