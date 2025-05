Mr. Bean – L’ultima catastrofe, film su Italia 1 diretto da Mel Smith

Domenica 11 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film comico intitolato Mr. Bean – L’ultima catastrofe. Si tratta di una co-produzione PolyGram Filmed Entertainment e Working Title Films del 1997 diretta da Mel Smith.

La sceneggiatura, invece, ha la firma di Richard Curtis (Il diario di Bridget Jones, Notting Hill, Love Actually – L’amore davvero) e Robin Driscoll (sceneggiatore storico di Mr. Bean). Nei panni del simpatico e pasticcione Mr. Bean troviamo anche in questa occasione il grande Rowan Atkinson, attore e comico britannico iconico volto di questo personaggio per oltre 30 anni.

Nel cast del film troviamo anche l’attore Peter MacNicol, conosciuto dal pubblico per il personaggio dell’avvocato John Cage nella serie tv di successo Ally McBeal, e l’attrice Pamela Reed, celebre per la sua partecipazione al film Un poliziotto alle elementari (1990) al fianco di Arnold Schwarzenegger.

La trama del film Mr. Bean – L’ultima catastrofe: un quadro da portare da Londra in California

Mr. Bean – L’ultima catastrofe ruota attorno ad uno splendido quadro che, grazie all’intervento di un ricco filantropo americano, viene trasportato con la supervisione del loro massimo esperto dalla Royal National Gallery di Londra in California. In realtà, a partire è uno tra i dipendenti più inetti e pasticcioni, ovvero Mr. Bean, che viene accolto da David, responsabile del museo di Los Angeles.

La sua presenza diventa ben presto particolarmente ingombrante, creando non poco scompiglio a casa dell’uomo e della sua famiglia. A causa di una serie di imprevisti, il protagonista finisce perfino per rovinare la preziosa opera d’arte pochi minuti prima che vi sia la presentazione in sala, ma per fortuna anche questa volta tutto andrà per il meglio. Mr. Bean riuscirà anche a fare pace con la famiglia di David e potrà ripartire felice per tornare in patria, conservando splendidi ricordi dell’esperienza statunitense.