Mr. Bean – L’ultima catastrofe, Italia 1/ Trama e cast del film con Rowan Atkinson, oggi 26 maggio 2024

Mr. Bean – L’ultima catastrofe, il cast del film diretto da Mel Smith

Domenica 26 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, la commedia del 1997 dal titolo Mr. Bean – L’ultima catastrofe.

Il film è diretto dal regista Mel Smith, che aveva esordito nel 1989 con la pellicola Due metri di allergia, e si basa su una sceneggiatura di Richard Curtis, firma di numerose commedie di successo come Il diario di Bridget Jones e Notting Hill, in collaborazione con Robin Driscoll.

Il protagonista è interpretato dall’inimitabile Rowan Atkinson, che deve il suo successo proprio al personaggio di Mr. Bean, che ha interpretato dal 1990 al 2021.

Al suo fianco l’attore statunitense Peter MacNicol, diventato famoso grazie al ruolo del dottor Janosz Poha in Ghostbusters II, e l’attrice Pamela Reed, conosciuta per il personaggio di Gail Green nella serie televisiva drammatica Jericho.

Nel cast anche l’attore statunitense Burt Reynolds, diventato famoso con la sua interpretazione in Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich.

La trama del film Mr. Bean – L’ultima catastrofe: la serie dell’inglese pasticcione diventa un film

Mr. Bean – L’ultima catastrofe racconta la storia di un facoltoso filantropo statunitense che riesce a portare in California una celebre opera di un artista americano, chiedendo che la Royal National Gallery di Londra invii in città uno dei loro massimi esperti per supervisionare a questo incredibile evento.

Gli inglesi però spediscono a Los Angeles uno dei loro dipendenti più inetti e combina guai: Mr. Bean.

L’uomo viene ospitato da David, uno degli assistenti della galleria, e la sua presenza porterà un divertente e disastroso scompiglio in tutta la famiglia fin dai primi momenti.

Mr. Bean non smette però di combinare disastri, infatti non volendo sporca in modo terribile la famosa opera, riuscendo a ripristinarla solo pochi attimi prima dell’inaugurazione.

Per fortuna tutto finisce per il meglio, Bean riesce ad affascinare la sala con il suo strano discorso e salva la vita della figlia di David.

Quest’ultimo e la sua famiglia si riconciliano così con lui e Bean può ripartire alla volta del Regno Unito felice e soddisfatto di questa esperienza.











