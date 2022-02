Mr.Bean L’ultima catastrofe/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson

Mr.Bean L’ultima catastrofe va in onda oggi, domenica 13 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 16.45. Ci troviamo di fronte a una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1997 da Peter Bennet-Jones, Tim Bevan e Eric Fellner. La pellicola è stata inoltre diretta da Mel Smith. Protagonista del film è ovviamente Rowan Atkinson doppiato nella versione italiana da Oliviero Dinelli. Al suo fianco troviamo Peter MacNicol, Burt Reynolds, Andrew Lawrence, Pamela Reed, Harris Yulin, Tricia Vessey, Larry Drake e tanti altri ancora. Le riprese furono svolte tra Londra, Hollywood e Los Angeles. Il costo totale fu di 18 milioni di dollari.

Mr.Bean L’ultima catastrofe, la trama del film: l’ennesima catena di guai

Il film Mr.Bean L’ultima catastrofe racconta le vicende di un addetto del prestigioso museo di Londra National Gallery di nome Mr Bean, alle prese con le proteste del vice direttore che lo reputa inadatto per il ruolo. Nonostante tutta la sua voglia di licenziarlo, trova la ferma opposizione del direttore del museo che nutre per lui un sincero affetto. Vista la situazione, l’antagonista di Bean escogita un piano diabolico per mettere l’uomo fuori gioco. Un famoso museo di Los Angeles ha infatti acquistato una delle opere più ambite del settore, un quadro intitolato La madre. Per l’occasione, è stata richiesta una personalità rappresentante il National Gallery per presenziale l’evento offrendo un discorso. Il vicedirettore sceglie proprio Mr Bean convinto di un sicuro fallimento è un inevitabile licenziamento. Già durante il viaggio verso la città l’uomo si rende partecipe di diverse situazioni imbarazzanti, tra inseguimenti e disastri. La situazione però precipita quando viene ospitato in casa da David Langley, responsabile proprio del museo di Los Angeles. Nella circostanza non solo mette a repentaglio la relazione matrimoniale dell’uomo, ma nel tentativo di spolverare il quadro per la presentazione del giorno dopo lo rovina irrimediabilmente starnutendo.

A questo punto sceglie in maniera goffa di rimediare utilizzando un poster identico sia per dimensioni che per raffigurazione. Armato di colla, uova, phone e tantissimi altri attrezzi improvvisati riesce nell’opera e nessuno si rende conto dell’incredibile sostituzione. Perfino il pubblico rimane a bocca aperta una volta udite le parole di presentazione di Mr. Bean che riesce così a beffare il vicedirettore. Le peripezie però non si fermano e arriva una bruttissima notizia; la figlia di David era stata vittima di un incidente ed era stata ricoverata d’urgenza in ospedale ed era oltretutto in coma. Preso atto della situazione il direttore del museo di Los Angeles si dirige presso l’ospedale accompagnato proprio da Bean e da un federale. Quest’ultimo però resta ferito nel tragitto coinvolto in uno scontro a fuoco. I due riescono comunque a raggiungere l’ospedale dove clamorosamente Mr Bean viene scambiato per un medico e portato in sala operatoria. In questa circostanza riesce incredibilmente ad estrarre a mani nude un proiettile dal corpo proprio del federale ferito durante l’arrivo all’ospedale. Il finale lascia ancora una volta a bocca aperta, con Bean che per puro errore riesce con l’ausilio di un defibrillatore a risvegliare dal coma anche la povera figlia di Langley.

