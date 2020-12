Mr Bean’s Holiday/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson (oggi, 20 dicembre 2020)

Mr Bean’s Holiday va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2007 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Francia che ha visto prendere spunto da una fortunata serie televisiva. Il film è stato diretto da Steve Bendelack, il soggetto è stato scritto da Simon McBurney mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Hamish McColl e Robin Driscoll. Il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Baz Irvine, il montaggio è stato eseguito da Tony Cranstoun e le musiche della colonna sonora sono di Howard Goodall. Nel cast figurano tanti attori famosi tra cui Rowan Atkinson, Max Baldry, Emma de Caunes, Willem Dafoe e Karel Roden.

Mr Bean’s Holiday, la trama del film

In Mr Bean’s Holiday il nostro, che dà sempre combina una marea di guai nella sua vita quotidiana, ad un certo punto si rende conto di aver vinto la lotteria di beneficenza nella parrocchia del suo quartiere. Una vincita abbastanza interessante in quanto si tratta di un bellissimo viaggio che dovrà effettuare nella zona sud della Francia insieme ad una video camera digitale e un po’ di denaro. Insomma, tutto lascia presagire l’opportunità di poter effettuare delle meravigliose vacanze conoscendo una cultura ben differente da quella britannica.

Si mette immediatamente in viaggio e si ritrova alla stazione ferroviaria di Parigi dove deve trovare la giusta coincidenza per arrivare nella parte sud della Francia ossia nella bellissima Provenza dove ci sono tante mete suggestive come Cannes, Saint Tropez, Nizza e tanto altro.

Prima di salire sul treno fa la conoscenza di un celebre regista russo che sta per andare a Cannes per prendere parte al festival del cinema come membro della giuria. Come suo solito Mr Bean commetterà una leggerezza che farà perdere il treno al povero regista e soprattutto fa arrestare suo figlio Stefan senza la guida del padre. Per farsi perdonare Mr Bean decide di aiutare il ragazzo ma così facendo darà avvio ad una serie di avventure molto divertenti. Mentre Mr Bean cerca di riportare il figlio al regista, quest’ultimo inizia a convincersi che il proprio bambino sia stato rapito da qualcuno che vorrebbe ricattarlo magari anche in virtù del l’esito del Festival del Cinema di Cannes.

