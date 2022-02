Mr.Bean’s Holiday/ Su Italia 1 il film sul personaggio interpretato da Rowan Atkinson

Mr.Bean’s Holiday, film di Italia 1 diretto da Steve Bandelack

Mr.Bean’s Holiday va in onda oggi, domenica 13 febbraio, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Si tratta di un film comico che unisce sapientemente ironia e gusto dell’avventura prodotto tra Regno Unito e Francia nel 2007 e diretto da Steve Bandelack.

La sceneggiatura è scritta da Hamish McColl e Robin Driscoll su un soggetto di Simon McBurney. Nel cast del film troviamo Rowan Atkinson, Max Baldry, Emma de Caunes, Willem Dafoe, Karel Roden e Steve Pemberton. Rispetto al capitolo che lo precede questo ha meno forza comica anzi si basa sui classici siparietti che continuano a dare al pubblico una versione non troppo accettabile di un personaggio forse saturo.

Mr.Bean’s Holiday, la trama del film: la vittoria della lotteria

Il film Mr.Bean’s Holiday inizia con una grande notizia per Mr. Bean; è risultato vincitore alla lotteria indetta per beneficenza dalla parrocchia del suo paese. Come bottino ottiene oltre ad una somma in denaro anche una macchina fotografica e un viaggio gratis per la Francia. Arrivato alla stazione per raggiungere la città di Parigi incontra un uomo al quale chiede di aiutarlo per una foto mentre è intento a salire sul treno. A sua insaputa si trattava di un famoso regista che a causa sua perde non solo il treno che l’avrebbe portato alla nota città di Cannes, ma si ritrova anche separato dal figlio. Nel tentativo di rimediare Mr Bean scende alla stessa fermata del ragazzo, indicatagli dal padre, ma purtroppo il treno di quest’ultimo non si ferma alla medesima fermata.

A questo punto il regista Datchevsky cerca di mostrare tramite il vetro del suo vagone il numero di cellulare al quale chiede di essere chiamato il prima possibile. Inavvertitamente però copre le ultime cifre della serie numerica, lasciando i due in balia delle numerose possibilità numeriche per cercare di reperire il padre del ragazzo. Mr. Bean e il figlio del regista scelgono di salire su un altro treno ma ben presto si rendono conto di un altro spiacevole imprevisto.

L’uomo ha infatti smarrito il proprio portafoglio alla cabina telefonica e una volta scoperti dal controllore sono costretti a scendere nuovamente. Dopo essere riusciti a trovare il denaro per acquistare i biglietti di un autobus, i due però si ritrovano nuovamente separati. Mr Bean perde infatti il suo biglietto ed è costretto a chiedere l’autostop per raggiungere Stepan. A loro insaputa il noto regista ha allertato le forze dell’ordine convinto che il figlio sia stato vittima di un rapimento. Nel frattempo, Mr Bean trova un veicolo identico al proprio che decide di rubare per mettersi alla ricerca di Stepan, venendo poi a scoprire che si trattava della vettura di Sabine, un’attrice anche lei diretta a Cannes.

Nonostante tutto i due collaborano e riescono a trovare il figlio del regista, dando vita ad una serie di gag comiche nel tentativo di raggiungere la città del cinema. Arrivati a destinazione entrano nel cinema scelto per la proiezione del film con Sabine nel cast, ma per la sua disperazione tutte le sue scene sono state tagliate, perdendo così la speranza di poter diventare una diva del cinema. A questo punto Bean decide di proiettare al posto delle scene tagliate tutti i video catturati dalla sua camera con Sabine quasi sempre presente. Clamorosamente il tentativo goffo viene applaudito dalla platea, donando così a Sabine la possibilità di coronare il proprio sogno. Nel frattempo anche Stepan riesce a ricongiungersi finalmente con il padre, ponendo fine alla disperazione e paura di quest’ultimo. Terminate le peripezie Mr Bean può finalmente godersi le tanto attese vacanze sulle splendide spiagge della città di Cannes.

Il video del trailer del film “Mr.Bean’s Holiday”





