Mr Big di Sex and the City accusato di violenza sessuale/ Chris Noth: “Tutto falso”

Chris Noth, noto per avere interpretato il ruolo di Mr Big in “Sex and the City”, è stato accusato di violenza sessuale da due donne, che non si conoscono tra loro. Gli episodi, ai danni di una trentunenne e di una quarantenne rimaste anonime, si sarebbero verificati rispettivamente a Los Angeles nel 2004 e a New York nel 2015. A rendere nota la vicenda è stato il sito The Hollywood Reporter, con cui le presunte vittime si sarebbero confessate.

In passato, in base a quanto raccontato, le due donne non avevano denunciato, ma il ritorno sullo schermo dell’attore, con il revival “And Just Like That” avrebbe causato loro il risveglio del drammatico ricordo delle violenze sessuali subite. Lily e Zoe, questi i nomi di fantasia scelti dalla redazione, avrebbero dunque deciso di raccontare a tutti quanto subito. La prima, ora giornalista, avrebbe contattato il sito ad agosto scorso, l’altra invece ad ottobre. Per la quarantenne che lavora nel mondo dello spettacolo non è facile essere coinvolta nella vicenda. “Non sono sicura di come affrontare questo tipo di storia e di come si possano trovare le altre vittime”, si legge nella e-mail. “Per così tanti anni, l’ho seppellito. Ma ora voglio provare a rendere pubblico chi è Chris Noth”.

Mr Big di Sex and the City accusato di violenza sessuale: la sua difesa

Chris Noth, noto per avere interpretato il ruolo di Mr Big in “Sex and the City”, dopo essere stato accusato di violenza sessuale, ha negato qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda. “Le accuse contro di me, fatte da due persone che ho incontrato anni fa, anche decenni fa, sono categoricamente false. Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, ma “no” significa sempre “no” e questa è una linea che non ho superato”, ha scritto in un comunicato.

Il sessantasettenne ha ribadito successivamente di non avere mai abusato di nessuna delle due donne. “Gli incontri sono stati consensuali. È difficile non mettere in discussione il tempismo di uscita di queste storie. Non so per certo perché stanno emergendo ora, ma so questo: non ho aggredito nessuno”, ha concluso.

