Mr. Crocodile Dundee 2/ Il film d’avventura oggi giovedì 2 marzo su Rete 4

Mr. Crocodile Dundee 2, film di Rete 4 sequel di Mr. Crocodile Dundee

Il film Mr. Crocodile Dundee 2 andrà in onda oggi giovedì 2 marzo sul canale Rete 4 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola d’avventura realizzata nel 1988 dalla Paramount, prodotta in Australia e negli Stati Uniti dal regista John Cornell. Il film è il sequel di Mr. Crocodile Dundee ed è seguito da Mr. Crocodile Dundee 3. La pellicola ha una durata di 112 minuti e la sua distribuzione è avvenuta in Italia grazie a UIP.

Il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Paul Hogan e Brutt Hogan. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Peter Best, mentre il montaggio è stato realizzato da David Stiven. La scenografia è stata affidata a Lawrence Eastwood e la fotografia è opera di Russel Boyd. La cura dei costumi è di Norma Moriceau, mentre gli effetti speciali sono di Chris Murray. Nel cast sono presenti Paul Hogan (nei panni di Mick “Crocodile” Dundee), Linda Kozlowski (Sue Charlton), John Meillon (Wally Reilly), Juan Fernandez de Alarcon (Miguel) e Charles S. Dutton (Le Roy Brown).

Mr. Crocodile Dundee 2, la trama del film

Ecco la trama di Mr. Crocodile Dundee 2, in onda oggi giovedì 2 marzo su Rete 4 alle ore 16,30. Il protagonista Mick, dopo aver lasciato la sua splendida Australia e una vita a contatto con la natura, decide di continuare a vivere nella caotica città di New York al fianco di Sue, che è una giornalista e reporter sempre a caccia di scoop per ottenere visibilità. Il suo modo di fare estremamente variopinto le ha permesso di farsi tantissimi amici diventando popolare. La loro vita è piena di soddisfazioni, ma improvvisamente la serenità viene alterata dall’arrivo di un pericoloso boss boliviano della cocaina di nome Rico. Quest’ultimo ha un conto in sospeso con l’ex marito della giornalista, il quale durante un viaggio in Bolivia era riuscito a scattare delle foto compromettenti che non solo mettono in luce il covo in cui i trafficanti si nascondono, ma anche delle prove schiaccianti per poter intervenire ed assicurare tutti alla legge.

L’ex marito era stato ucciso, ma era riuscito prima dell’assalto dei pericolosi malviventi a inviare una copia delle foto proprio alla sua ex moglie. Dunque, il motivo per cui il boss è arrivato a New York è quello di recuperare le fotografie e distruggere chiunque gli si frapponga davanti. La donna viene intercettata mentre si trova per strada e con la forza viene fatta salire in una macchina per poi essere condotta presso la villa del boss. Fortunatamente il suo attuale compagno si rende conto di quello che è successo, e con l’aiuto di una banda di punk riesce, con un pizzico di fortuna, a liberarla. Convinti del fatto che per loro la vita a New York non sia per nulla tranquilla, i due decidono di far ritorno in Australia, anche perché Mick possiede una splendida terra e una miniera ricca di pepite d’oro. Il loro ritorno in Australia viene salutato con grande gioia dagli amici di sempre, ma ben presto anche i boliviani si metteranno sulle loro tracce e cercheranno in ogni modo di uccidere i due. Mick ovviamente farà leva sulla sua conoscenza del territorio e sulla capacità di sapersela cavare in qualsiasi situazione.











