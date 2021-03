Mr. Crocodile Dundee/ Su Rete 4 il film con Paul Hogan (oggi, 14 marzo)

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la seconda serata di oggi, domenica 14 marzo, alle ore 23:50 la messa in onda del film “Mr. Crocodile Dundee”. Si tratta di una pellicola australiana prodotta dalla Rimfire Films e distribuita in tutto il mondo dalla Twentieth Century Fox con la regia di Peter Faiman, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Paul Hogan insieme a Ken Shadie e John Cornell. Le musiche della colonna sonora sono firmate da Peter Best, con il montaggio realizzato da David Stiven mentre il ruolo di direttore fotografia è stato svolto da Russell Boyd. Nel cast oltre al principale protagonista Paul Hogan, ci sono anche Linda Kozlowski, John Meillon, Michael Lombard, Reginald Veljohnson e Mark Blum.

Mr. Crocodile Dundee, la trama del film

Mick Dundee, soprannominato Mr. Crocodile, svolge la sua professione di guida e di cacciatore di coccodrilli in Australia. Durante una delle sue spedizioni viene attaccato da un coccodrillo, che lo ferisce gravemente a una gamba ma riesce miracolosamente a salvarsi. Mick gestisce insieme a Wally Reilly un’agenzia di viaggi: il socio vuole sfruttare l’incredibile vicenda di Mick per incrementare gli affari dell’agenzia. Da New York arriva la report Sue Charlton, a caccia di scoop sensazionali per il suo giornale. Sue e Mr. Crocodile partono insieme per ripercorrere le tappe della vicenda vissuta dal cacciatore di coccodrilli. La giornalista convince Mick a seguirla a New York: nonostante non abbia mai vissuto in una città con più di cinquanta abitanti, l’uomo si ambienta senza difficoltà. Non mancherà un finale all’insegna del romanticismo…

