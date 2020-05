Mr Crocodile Dundee/ Video, su Rete 4 il film con Paul Hogan (20 maggio 2020)

Pubblicità

Mr Crocodile Dundee va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Australia nel 1986 dalla casa cinematografica Rimfire Films la cui distribuzione ai botteghini in Italia è stata gestita dalla Twentieth Century Fox. La regia del film è stata firmata da Peter Faiman, il soggetto è stato scritto dal principale protagonista Paul Hogan il quale ha dato il proprio contributo anche nella stesura della sceneggiatura in collaborazione con John Cornell e Ken Shadie. Il montaggio è stato realizzato da David Stiven, le musiche della colonna sonora sono state composte da Peter Best e la fotografia è stata curata da Russell Boyd. Nel cast sono presenti oltre al già citato principale protagonista Paul Hogan anche Linda Kozlowski, John Meillon, Michael Lombard, David Gulpilil, Mark Blum, Maggie Blinco e Peter Trumbull.

Mr Crocodile Dundee, la trama del film

Mick conosciuto da tutti come Mr. Crocodile Dundee in ragione del suo lavoro di addestratore e cacciatore di coccodrilli nelle terribili e selvagge savane dell’Australia, si dimostra protagonista di un’incredibile avventura che cambierà per sempre la sua esistenza. Un giorno mentre si sta occupando di una spedizione insieme ad alcuni uomini del territorio si vede costretto a fare i conti con un famelico coccodrillo cheb attacca la sua imbarcazione. L’animale si dimostra di grandissima aggressività e soprattutto dotato di una stazza fisica davvero notevole tant’è che riesce a distruggere l’imbarcazione con la sola forza dei propri denti. Mick facendo leva sulla sua grande esperienza nello gestire i coccodrilli riesce miracolosamente a salvarsi riportando soltanto qualche piccolo graffio. Il suo ritorno nella piccola cittadina dove vive, viene salutato come un incredibile atto di coraggio e di destrezza. Tra l’altro lui gestisce insieme ad un socio di nome Wally un’agenzia di viaggi e quest’ultimo sembra essere interessato a sfruttare questa avventura che ha visto protagonista Mick per farsi pubblicità.

La trovata in effetti si dimostra immediatamente azzeccata in quanto iniziano ad arrivare richieste per poter vivere una emozionante avventura nella savana australiana magari solcando lo stesso fiume in cui Mick è stato attaccato dal famelico coccodrillo. Un giorno arriva una splendida ragazza di nome Sue che lavora come giornalista in uno dei più importanti giornali di New York ed è a caccia di uno scoop. I due così decidono di ripercorrere l’avventura che lo ha visto protagonista in precedenza permettendo la donna di vivere un’esperienza davvero molto gratificante e soprattutto stringendo un forte legame di amicizia con lo stesso Mick. Al termine di questa avventura la giornalista riesce peraltro a convincere l’uomo di lasciare per qualche giorno la sua amata savana e di venire con lei a New York dove verrà presentato alla stampa per il suo fascino, la sua simpatia e soprattutto per il fatto di essere sempre vissuto in ambienti particolarmente pericolosi dove l’uomo non era assolutamente il padrone. L’arrivo di Mick a New York stravolgerà per sempre la vita della giornalista la quale si innamorerà di lui e soprattutto farà saltare il matrimonio che suo padre aveva già delineato con un ricco imprenditore.

