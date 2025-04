Se dovessimo pensare all’eroe d’azione classico penseremmo, specie se siamo cresciuti negli anni ’80, a un uomo atletico e/o muscoloso, tutto d’un pezzo, che dà un numero di botte tre o quattro volte superiore a quante ne prenda; però, proprio a partire dagli albori del decennio reaganiano, c’è anche un altro tipo di eroe che gira per il cinema action, un uomo normale hitchcockianamente viene travolto in circostanze eccezionali e ne esce vincitore e con le ossa rotte. A questo secondo tipo di prode si ispira Mr. Morfina, il film d’azione diretto da Dan Berk e Robert Olsen.

Il protagonista è Nathan (Jack Quaid), un impiegato di una finanziaria affetto da insensibilità congenita al dolore, che vive una vita molto cauta proprio per impedire di causarsi ferite o mettersi a rischio. Quando però incontra Sherry (Amber Midthunder), una collega da poco assunta, si innamora talmente tanto da mettere a rischio la propria vita per salvarla nel momento in cui è presa come ostaggio da una banda di rapinatori.

Lo sceneggiatore Lars Jacobson parte da uno spunto da fumetto (e in effetti, la malattia di Nathan è usata come un superpotere) e ne cava ogni possibile variazione per realizzare una commedia d’azione in cui le paradossali peripezie del protagonista – dirette da Radoslav Parvanov assieme ai coordinatori degli stunt Kerry Gregg e Stanimir Stamatov, quest’ultimo anche regista della seconda unità, preposta all’azione – possano diventare al tempo stesso sequenza spettacolari, gag comiche e parte di una fantasia post-adolescenziale in cui l’uomo comune, anzi, in questo caso timido, malato, tendente al nerd (infatti, i videogiochi online sono la sua principale ancora di salvezza), diviene eroe per salvare la principessa in pericolo e conquistarla.

Mr. Morfina sembra uscire proprio dagli anni ’80, come immaginario e tipologie di personaggi, incarnando gli stereotipi della ragazza intraprendente e vulcanica che travolge il protagonista, costretto a crescere e a scoprire il lato oscuro del mondo da cui si era fino a quel momento tenuto a riparo, scoprendo quel dolore profondo che non passa dal fisico, come se la mancanza di sofferenza gli avesse impedito la crescita.

Certo, le stranezze dell’epoca oggi sono divenute diagnosi e i nerd non sono più sfigati, ma uomini con un certo potere, ma a parte i cambiamenti d’epoca l’orizzonte è quello: anche per questo pare azzeccatissima la scelta di Quaid, che degli anni ’80 è figlio d’arte (i genitori sono Dennis Quaid e Meg Ryan che si conobbero in uno dei film simbolo del decennio, ossia Salto nel buio).

Berk e Olsen sono abili mestieranti, bravissimi a gestire le componenti tecniche dei loro film, e non fanno eccezione in questo caso, grazie anche a uno script capace di creare un buon congegno di intrattenimento che tramuta la violenza in humour, con sequenze molto riuscite come il combattimento in cucina (occhio al modo di usare la friggitrice) o la tortura in cui Nathan deve fingere di provare dolore.

Mr. Morfina è un divertissement professionale e piuttosto ben realizzato, anche se il pubblico d’elezione di film del genere è abituato a standard spettacolari più alti: per tutti gli altri, non ci si può lamentare.

