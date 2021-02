Mr. Nice guy/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan (oggi, 27 febbraio 2021)

Mr. Nice guy verrà trasmesso oggi, sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 15.55 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione del 1997, diretto da Sammo Hung, regista, attore e artista marziale hongkonghese. Le musiche sono composte da J. Peter Robinson, compositore e direttore d’orchestra britannico, che ha realizzato diverse soundtrack, per esempio per film come Nightmare – Nuovo incubo e Gojira 2000 – Millennium.

Mr. Nice guy, la trama del film

Mr. Nice guy è ambientato a Melbourne, in Australia, dove la giornalista televisiva Diana (Gabrielle Fitzpatrick) sta riprendendo clandestinamente le trattative per una partita di cocaina tra un clan malavitoso italiano e i Demoni, una banda locale. Tuttavia l’accordo non va a buon fine e il boss Giancarlo (Richard Norton) uccide il capo della banda. Inoltre, scopre che la giornalista e il suo collaboratore li hanno intercettati: lei riesce a scappare, mentre lui viene catturato.

Diana incontra lo chef Jackie (Jackie Chan), conduttore di una trasmissione tv, che la fa salire sulla sua auto così da seminare gli inseguitori. All’interno della macchina, lo chef ha una serie di videocassette con le registrazioni delle trasmissioni di cucina; Diana scambia per sbaglio la sua registrazione con una di quelle del cuoco, così da coinvolgerlo nell’affair. Come andrà a finire?



