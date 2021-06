Mr Peto è scomparso?/ Disperato appello della sorella: “Uscito e mai più tornato”

Che cosa è successo a Ciro, in arte Mr Peto? Lo youtuber potrebbe essere sparito nel nulla e questo ha gettato nello sconforto la famiglia tant’è che la sorella ha lanciato il suo disperato appello social che ha fatto già il giro del web. La famiglia, i fan e il web sono in apprensione in queste ore e così la sorella ha lanciato questo indirizzo email per raccogliere le segnalazioni sui possibili avvistamenti del marito, brianzapaolo@gmail.com. Secondo il racconto della sorella, Ciro alias Mr Peto, non si sarebbe più connesso a WhatsApp e a Instagram e anche i suoi amici stretti e la sua ragazza non sanno dove si trova, sembra essere sparito nel nulla.

Mr Peto è scomparso? Disperato appello della sorella su Youtube

Anche sul suo canale tutto tace visto che l’ultimo video caricato da Mr Peto è datato 9 giugno poi il silenzio fino ad adesso. Lo stesso editor spiega che il video postato il 9 giugno in realtà era stato registrato in precedenza ed è proprio subito sotto che si legge: “Ciro è sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato”. L’ultimo video “Ciro se n’è andato” è stato pubblicato nelle scorse ore dalla sorella che spiega della scomparsa del fratello: “Ciro non torna a casa da una settimana.. era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che essendo incinta non si sentiva molto bene e da lì non è più tornato”. L’editor poi fa sapere che la famiglia è pronta a sporgere denuncia “se capisce sia il caso, o se semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa fuga”.

