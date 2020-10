Mr Rain amore segreto di Elisabetta Gregoraci?/ Striscione al GF Vip era suo… o no?

Mr Rain è l’amore segreto di Elisabetta Gregoraci? Della questione si parla a Mattino5 dopo lo scoop lanciato da Roberto Alessi su Novella 2000 in cui si parla proprio di una liason tra la conduttrice e il trapper, che si sarebbero conosciuto durante le registrazioni di Battiti Live, e della possibilità che sia stato proprio Mr Rain a inviare un aereo sulla casa alla bella Gregoraci, ma se così non fosse? Secondo quanto riporta il settimanale sembra proprio che la frase apparsa in cielo su Cinecittà sia proprio la stessa di quella che si ritrova all’interno di un brano di Mr Rain e questa sarebbe la dimostrazione che tra i due ci sia qualcosa. Quando lo striscione con su scritto “Sei l’epicentro del mio terremoto”, lei va in visibilio e dice subito ai suoi compagni di avventura che sono i suoi amici ad averlo inviato.

L’AMORE SEGRETO DI ELISABETTA GREGORACI E’ MR RAIN?

Ma se l’autore invece avesse un nome e quello sia Mr Rain? Biagio d’Anelli non è molto convinto di questa spiegazione a Mattino5 rivela che lui sa bene chi ha voluto quello striscione, ammettendo che si tratta di un gruppo di amici di Elisabetta Gregoraci ma anche al centro ci sia un cantante, molto noto, e che questo cantante non è Mr Rain: “Vuoi che lo dico Federica?”, la risposta della conduttrice è no e così il pubblico dovrà rimanere appeso fino a quando questo nome non verrà fuori, in qualche modo o magari la notizia che la lega al trapper arriverà direttamente nella casa mettendo zizzania con Pretelli. E’ lui il misterioso uomo che le ha chiesto più volte di sposarla?



© RIPRODUZIONE RISERVATA