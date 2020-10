Mr Rain, chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci/ Rapper bresciano che…

Mr Rain è davvero il presunto, nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci? Il nome del rapper è stato accostato a quello dell’ex moglie di Flavio Briatore dopo il passaggio dell’aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 2020. Lo striscione che ha spiazzalto Elisabetta Gregoraci, ma anche gli altri concorrenti del reality, recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Parole che hanno rimandato immediatamente ai versi del brano “9.3” di Mr Rain. Ad aumentare i rumors sono state anche le parole pronunciate da Elisabetta Gregoraci che, durante un momento goliardico con gli altri concorrenti, parlando con Pierpaolo Pretelli, ha detto: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt. Non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla casa. Ecco, ho sganciato la bomba”. Le parole della Gregoraci hanno alimentato ulteriormente i rumors e sono sempre più numerose le persone convinte che il presunto, nuovo amore della Gregoraci sia davvero Mr Rain.

Chi è Mr Rain, il rapper che avrebbe conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci

Mr Rain, all’anagrafe Mattia Belardi, è un rapper brasciano nato nel 1991. Si avvicina alla musica sin da bambino avendo come modello Eminem. Nel 2013 supera i provini per X Factor, ma poi rifiuta di partecipare al talent show. Continua, tuttavia, ad alimentare la sua passione per la musica e nel 2015 pubblica il primo disco autoprodotto dal titolo “Memories”. Il successo arriva negli ultimi sei mesi del 2020 con i brani. “Fiori di Chernobyl” e “9.3”. Mr Rain è salito sul palco di Battiti Live 2020, kermesse musicale condotta da Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci alimentando così i rumors su un presunto flirt con la showgirl dopo il passaggio del messaggio aereo sulla casa di Cinecittà. Il rapper non ha ancora commentato il gossip che lo ha travolto preferendo concentrarsi sui progetti musicali.





