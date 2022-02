Mr Rain, chi è il rapper che duetta con Highsnob e Hu/ “Covid? Ho rivisto le mie priorità”

MR RAIN, OGGI DUETTO CON HIGHSNOB E HU

Mr Rain sale sul palco di Sanremo 2022. A sorpresa, nel cast del 72esimo festival, ci sarà anche Mattia Balardi, cantante classe 1991 dalle radici hip hop ma dal sound ormai it-pop. Sarà proprio Mr Rain ad accompagnare Highsnob e Hu nella serata delle Cover. Al fianco della nuova coppia della scena rap italiana, il bresciano sarà impegnato in una prova non semplice ma sicuramente affascinante. I tre, sul palco dell’Ariston, canteranno «Mi sono innamorato di te», classico di Luigi Tenco.

Chi è la fidanzata di Mr Rain?/ Flirt con Elisabetta Gregoracci e attuale partner

Il cantante nato a Desenzano del Garda canterà sul palco dell’Ariston insieme al duo composto da Michele Matera, in arte Highsnob, rapper originario di Avellino cresciuto a La Spezia e Federica Ferracuti, 27enne, marchigiana, musicista devota al jazz. I tre canteranno “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, brano pubblicato nel 1962, che parla di un amore travolgente e ricco di passione. Il brano è diventato in poco tempo icona della musica italiana e riproporlo sul palco dell’Ariston è certamente una sfida importante perché rappresenta parte della tradizione musicale.

MR RAIN A BATTITI LIVE 2021/ "La mia musica? Sono perennemente proiettato nel futuro"

CHI È MR RAIN: “COVID, CHE SOFFERENZA”

Mr Rain nel 2013 ha partecipato a X-Factor insieme al vocalist Osso. Del 2015 il suo primo album ‘Memories’ con grande successo del brano ‘Carillon’, al quale sono seguiti altri brani particolarmente conosciuti come ‘Tutto quello che ho’, ‘Supereroe’, e ‘Butterfly Effect’. Un anno fa la pubblicazione di ‘Petrichor’, ultimo lavoro preparato durante il 2020 pandemico, che ha raggiunto il disco d’oro.

Per Mr Rain si tratta di un importante traguardo. Sul palco dell’Ariston, il cantante 30enne farà il suo debutto sanremese. Un successo che arriva dopo un periodo particolarmente difficile: «Ho attraversato una galleria di problemi personali che sembravano non avere mai fine. Ho avuto parenti, conoscenti, amici coinvolti dal Covid: un momento di sofferenza alla decima potenza che mi ha dato la possibilità di ridisegnare le mie priorità nella vita, ripensando in nuova luce a tutto quello che mi circonda. Il risultato sta anche nella crescita musicale di “Petrichor”, sicuramente il mio lavoro più maturo». Mr Rain sarà sul palco della kermesse musicale più importante d’Italia per una cover, ma non è di certo un traguardo da poco. Seppur non in gara, il rapper avrà modo di farsi vedere.

MR RAIN "METEORITI", BATTITI LIVE/ La fusione tra rap e pop emoziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA