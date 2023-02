Mr. Rain, chi é la fidanzata top-secret? / Svelato l’arcano

Mr. Rain é ospite ad Amici 22, dopo il debutto a Sanremo 2023: esplode il gossip sulla fidanzata top-secret

Mr. Rain, outsider di Sanremo 2023, é al centro dell’attenzione mediatica non solo per l’ospitata TV che lo attende ad Amici 22, ma anche per l’identikit della “fidanzata top-secret”. Il cantautore dalla tinta biondo platino e gli occhi neri ha fatto breccia nei cuori di una larga fetta di pubblico TV, prendendo parte alla gara dei 28 Big per il titolo della Canzone, di Sanremo 2023, concorrendo con Supereroi. Una canzone autobiografica che tratta il tema della depressione. Il problema psicologico che lo ha coinvolto a lungo e in prima persona, dal 2019, e che accomuna Mr. Rain a molte altre vittime vip e nip nell’indifferenza generale, in quanto della questione di salute mentale non se ne parla mai abbastanza. E al di là dell’accusa -che lo taccia di aver sfruttato il coro di bambini nella performance di Supereroi a Sanremo 2023, al fine di ottenere la massima attenzione del pubblico- il gossip lo bracca anche sul piano sentimentale. A fronte della curiosità generale – che in primis nel web si solleva rispetto all’identità della possibile dolce metà dell’outsider del Festival classificatosi terzo a Sanremo 2023, si delinea, intanto, l’identikit di Juliana Ghidini. Quest’ultimo é il nome che passa alla cronaca rosa come quello della fidanzata ufficiale e “innominata” di Mr Rain.

A rendere noto che lui sia fidanzato é il diretto interessato, in un’intervista rilasciata tra le pagine del nuovo numero 7 datato febbraio 2023 di Chi magazine. Il giornale, tra le curiosità, lo incalza sulla sfera intima e Mr. Rain non nasconde di aver ricevuto dalla compagna un forte sostegno nel “mental-breakdown”.

“L’amore ti rassicura, ma non totalmente. Sono fidanzato da sei anni, la mia ragazza mi è stata molto vicina-ricorda della crisi dell’io che lo ha travolto, il cantante di Supereroi, atteso ad Amici 22 nel ruolo di giudice di canto-, ma anche con lei non riuscivo ad aprirmi. Faccio molta fatica, è un processo che durerà anni. Anche lei è stata un supereroe”. E la confessione di Mr Rain, poi, prosegue: “A ruoli invertiti capisco che sia difficile capire che cosa accade dentro un’altra persona, anche se la ami e le sei vicino. Abbiamo superato insieme questa sfida”. Ma chi sarebbe la misteriosa fidanzata, innominata?

Chi é Juliana Ghidini, che passa alla storia del gossip come la fidanzata di Mr Rain

La diretta interessata si chiamerebbe Juliana Ghidini e con Mr.Rain formerebbero ufficialmente una coppia almeno dal 2017, anno in cui sul profilo di lei appaiono delle prime foto dei due. A quanto pare la misteriosa fidanzata di Mr. Rain é una nip, ossia una non appartenente al mondo dello showbiz. Tuttavia, lei vanta un seguito social stimato almeno 4mila seguaci su Instagram, e sarebbe un’amante dei cani. Ad avvalorare il gossip dell’unione tra i due, tenuta dai diretti interessati a distanza debita dall’occhio pubblico indiscreto, é una vacanza che non é passata inosservata. La scorsa estate 2022 i presunti piccioncini top secret hanno trascorso una vacanza da sogno in Grecia, appassionando esperti e appassionati fruitori del gossip made in Italy. E non é tutto. A corredo di una foto pubblicata su Instagram, che la immortala insieme all’amato, la giovane nip scrive confermando la tanto chiacchierata lovestory: “Terzo posto a Sanremo e primo posto nel mio cuore”.











