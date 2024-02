Mr.Rain con “Due Altalene” a Sanremo 2024/ Sul web:”pezzo delicato e poetico, merita il podio”

Mr.Rain con Due Altalene conquista Sanremo 2024: è l’ottava canzone più ascoltata del Festival

Mr.Rain con “Due Altalene” torna in gara al Festival di Sanremo 2024 dopo il grandissimo successo dello scorso anno con “Supereroi”. Mattia Balardi, questo il vero nome del rapper, ha puntato su un brano emozionante che, manco a dirlo, ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano. Dopo l’esibizione della prima puntata del Festival sui social (e non solo), si leggono solo commenti positivi per il cantautore. C’è chi parla di “pezzone” e “podio assicurato” per il rapper che, dopo essere stato estromesso dalla TOP FIVE della Sala Stampa, stasera potrebbe riprendersi la sua rivincita grazie al voto congiunto della giuria della radio e del televoto. Il pubblico, infatti, è dalla sua parte: “Non delude mai, è un poeta” si legge su X, mentre una ascoltatrice ha commentato “#MrRain mi ha colpita dritta al cuore. Mi sento nella stessa diatriba dello scorso anno tra Mengoni e Coma Cose.”.

Non solo, c’è già chi parla di vittoria: “L’anno scorso avrebbe dovuto vincere #Supereroi di #MrRain, in questo #Sanremo2024 e #DueAltalene è la cosa migliore che ho sentito”. “Due Altalene” di Mr Rain è arrivata dritta al cuore di milioni di italiani e non solo, visto che è all’ottavo posto della classifica resa nota da Spotify sulle canzoni più ascoltate di Sanremo 2024.

Mr.Rain: “Due altalene è l’insieme di più storie”

Le “Due Altalene” di Mr Rain hanno smosso gli animi di milioni di italiani ed ascoltatori. I social sono letteralmente invasi da commenti positivi verso il canzone presentata in gara a Sanremo 2024. “Delicatezza, poesia, eleganza e un arrangiamento emozionante. #MrRain, sei sempre un grande SÌ” – scrive un ascoltatore, mentre un altro precisa – “pezzo delicato e poetico. Arrangiamento firmato da grande mano. Ok bellissimo. Mi emoziono. Potrebbe podio. #Sanremo2024”. “Non ne sbaglia una” aggiunge un altro ascoltatore che prosegue dicendo – “un suo classico in quanto a testo e musicalità”. Intanto proprio il rapper italiano, ai microfoni di Superguida Tv, si è soffermato sul messaggio della sua canzone.

“Due altalene è l’insieme di più storie. La prima storia è di questo genitore che sfortunatamente ha perso due figli ed erano miei fan. Quando me l’hanno raccontata mi è tremato il cuore, mi si è spaccato in due parti. Non so neanche spiegarti cosa ho provato, ma in tutte le storie perché poi si sono sommate tantissime altre storie imperdibili che mi hanno veramente segnato, commosso e fatto crescere” – ha detto il rapper che ha concluso – “è una canzone che ci ho messo dei mesi per scriverla, perché continuavano a sommarsi tutte queste storie ed è stato l’unico motivo per cui ho pensato che dovessi ritornare a Sanremo”.

Il video dell’esibizione di Mr. Rain con “Due altalene” a Sanremo 2024













