Mr. Rain e Sangiovanni, il primo featuring è un plagio?/ Il tweet “ambiguo” di Lazza

Mr. Rain e Sangiovanni, “La fine del mondo” è già un successo: il ritornello però fa discutere

L’incontro artistico è spesso capace di generare grandi capolavori, soprattutto quando il settore di riferimento è la musica. L’unione di voci differenti, la coniugazione simultanea di scritture di natura diversa, hanno portato alla nascita de La fine del mondo, primo singolo in featuring di Sangiovanni e Mr. Rain. Quest’ultimo, reduce dalla fortunata esperienza al Festival di Sanremo, ha trovato nell’ex volto di Amici un alleato importante per il nuovo progetto musicale trovando fin da subito largo seguito tra i fan.

Il primo featuring tra Sangiovanni e Mr. Rain, rappresentato dal singolo “La fine del mondo”, ha però dato adito non solo alla curiosità degli appassionati. Il brano infatti – come riporta la pagina Instagram Whoopsee.it – è finito al centro di un vero e proprio dibattito che verte su una accusa di plagio. I più attenti hanno segnalato come diverse parti presentino ambiguità e somiglianze rispetto ad un celebre brano di Lazza, fresco del secondo posto al Festival di Sanremo. La canzone in questione sarebbe Panico, e le ambiguità mettendo a confronto i due brani sarebbero riferite principalmente ad alcune frasi e al ritornello.

Mr. Rain e Sangiovanni accusati di aver plagiato “Panico” di Lazza con il loro primo featuring

L’accusa di plagio per Sangiovanni e Mr. Rain, riferita alla somiglianza tra La fine del mondo e il pezzo di Lazza, “Panico”, è incentrata sulla tonalità melodica e il colore del timbro che riguardano la frase “Tanto poi cadiamo giù”. Questa parte del nuovo singolo in featuring dei nuovi artisti – come riporta Whoopsee.it – lancia il ritornello del brano così come nel caso di “Panico” di Lazza che inizia con la frase “Tanto lo sai”. Chiaramente, il mondo del pop sforna canzoni a ripetizione e le sonorità simili sono da mettere in conto in quanto all’ordine del giorno. Altrettanto vero è che non è raro trovarsi realmente in casi di plagio palesi, ma non è questo il caso.

La somiglianza tra La fine del mondo – nuovo singolo in featuring di Sangiovanni e Mr. Rain – e Panico di Lazza, per quanto possa essere percepibile, non è detto che implichi necessariamente un plagio effettivo. In ogni caso, nelle ultime ore è spuntato un tweet criptico proprio del secondo classificato al Festival di Sanremo che sembrerebbe cavalcare l’onda della polemica nata intorno alle due canzoni. “Tanto lo sai“, ha scritto Lazza, con tante “A” e con una emoticon finale che potrebbero rimandare proprio ad una stoccata nei confronti di Sangiovanni e Mr. Rain. In ogni caso, il riferimento non è diretto e potrebbe pur sempre trattarsi di semplice ironia o banale coincidenza.











