Mr Rain “Elisabetta Gregoraci? Mai stato nulla”/ “Bolla di gossip, la mia fidanzata…”

Il giovane rapper 29enne Mr Rain è reduce dal suo ultimo album dal titolo particolare, “Petrichor”, ovvero “profumo della pioggia”. Un titolo non casuale dal momento che l’artista trae ispirazione per i suoi pezzi solo quando piove. . Il disco è anticipato dal singolo di successo “Fiori di Chernobyl” e dal singolo “Non c’è più musica” con la cantautrice inglese Birdy. Tra i brani c’è anche “Nemico di me stesso” che rappresenta una sorta di atto di accusa. “C’è una lunga battaglia con due personaggi che vivono dentro di me. Da un lato c’è il mio ‘Io’ artistico e dall’altro c’è quello privato”, ha spiegato Mr Rain in una intervista a FQMagazine. La sua corsa continua, ha ammesso, sta rischiando di fargli perdere momenti importanti con amici e parenti. “Sono dentro alla musica e di conseguenza tutta la mia vita privata in questi ultimi 4 anni non esiste più”, ha aggiunto.

Il giovane ha ammesso di vivere una battaglia interiore senza fine: “La conseguenza è che si rimane sempre infelici perché questo traguardo si sposta sempre man mano che si avanti”, ha commentato. Questo approccio alla vita lo ha portato a rendersi conti di stare perdendo tanti momenti importanti con la sua famiglia: “Questo un po’ è il frutto di una riflessione post lockdown quando mi sono ritrovato da solo e chiuso in casa. Il perdere momentaneamente tutto mi ha portato a rivalutare le mie priorità. Ho tagliato le cose più inutili per focalizzarmi su quello che importa davvero. Anche le persone che mi sono vicine me lo dicono che mi pentirò di certe cose, di alcuni treni persi ma voglio coronare il mio sogno. Non esco con gli amici da tre anni…”, ha svelato.

MR RAIN E LA VERITÀ SU ELISABETTA GREGORACI

Mr Rain ha svelato un lato inedito di sé, raccontando il modo quasi ossessivo con il quale lavora: “Sparisco per settimane e mi faccio sentire anche dopo venti giorni. Mi ritrovo in alcuni periodi della mia vita in un tunnel in cui non vedo nessuno, è una sensazione strana”. Il 29enne si ritiene un persona molto chiusa e per questo fatica a tirare fuori ciò che ha dentro. Anche per tale ragione si affida alla musica. Mai pensato di andare in analisi? “Sicuramente prima o poi andrò, appena avrò un po’ di tempo”. Dopo aver provato ad entrare con “Fiori di Chernobyl” a Sanremo lo scorso anno, quest’anno ci ha riprovato con “Fiori di Origami” ma “purtroppo non è piaciuta, sinceramente non so perché. Credo molto in quello che faccio. Di solito sono obiettivo e capisco quando faccio qualcosa di forte e sincero, con un valore. Faccio fatica a capire il motivo di queste esclusioni”. Il suo obiettivo oggi è quello di “diventare un po’ più estroverso”.

Infine, il suo nome è circolato di recente durante questa edizione del GF Vip con riferimento ad un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci dopo un aereo con una frase tratta dal suo brano “9.3”. Finalmente la sua verità: “Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”, ha raccontato. “Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”, ha aggiunto.



