Mr Rain, finale Sanremo 2024/ Dopo il successo di “Supereroi” prova a ripetersi con “Due altalene”

Dopo il successo di “Supereroi” dello scorso anno, Mr Rain ci riprova al Festival di Sanremo 2024 con “Due altalene”. Una canzone meno di impatto di quella che si è classificata al terzo posto, ma allo stesso modo dal significato profondo. Anche perché sono legate. Il cantante ha spiegato di avere ascoltato tante storie in questi mesi, tra cui proprio quella sulla perdita di una persona importante che ha deciso di mettere in musica. “Io mi auguro che il messaggio arrivi, anche nei prossimi anni”, ha affermato.

Nella prima serata della kermesse, il brano non si è piazzato nella classifica dei primi cinque per la Stampa e il Web. Al riascolto nella terza puntata, quando a votare è stato il pubblico, invece, Mr Rain ha occupato l’ultimo piazzamento utile della top 5, un po’ a sorpresa. I telespettatori hanno dunque apprezzato. In occasione della serata delle cover, l’artista non si è allontanato dal suo stile, portando un’altra storia dal messaggio intenso. È salito sul palco infatti insieme ai Gemelli Diversi per cantare la celebre “Mary”. La denuncia della violenza sulle donne è stata apprezzata.

Mr Rain, possibile top 5 nella finale di Sanremo 2024?

A meno di sorprese, ad ogni modo, appare difficile che Mr Rain riesca a replicare il risultato dello scorso anno e a piazzarsi sul podio anche nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 con “Due altalene”. Non è da escludere, però, che possa conquistare la top 5, dato che la canzone al pubblico è piaciuta ed è proprio quest’ultimo ad essere sovrano. Nella prima fase dell’ultima puntata infatti saranno solo i telespettatori a votare le trenta canzoni in gara, poi per le prime cinque classificate ci sarà un nuovo giudizio da zero che coinvolgerà anche le altre giurie.

Mr Rain ad ogni modo ha già raggiunto il suo obiettivo. “Sanremo mi ha dato l’anno più bello di tutta la mia carriera perché mi ha fatto capire che posso essere utile a qualcuno anche senza conoscerlo. Sono fiero di aver scelto di tornare qui, non voglio combattere con gli altri o scalare le classifiche perché sono secondarie al mio progetto”, ha affermato in conferenza stampa.











